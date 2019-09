Asciende a ocho los muertos por el tiroteo en Texas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En Odessa y Midland, Texas se registro un tiroteo masivos donde se registraron al menos 5 muertos y varios heridos, Durante la mañana de este domingo 1 de septiembre el numero de victimas ascendió a 8 luego que dos heridos y el pistolero fallecieran, así lo reportó el periodista David Begnaud

lapatilla.com

En total, el número de muertos aumentó a 7 víctimas han muerto y el pistolero. mientras que una docena de personas, que recibieron disparos, todavía están vivas.

