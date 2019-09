Acnur descarta a Venezuela del top de las cinco peores crisis migratorias del mundo (VIDEO)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) publicó un video a través de su cuenta oficial en la red social Twitter en el cual elaboraron un top con las cinco peores crisis migratorias del mundo… pero en dicha clasificación, no se encuentra Venezuela, algo que levantó la polémica en las plataformas web.

lapatilla.com

El material muestra en quinto lugar a Somalia, con 949.000 refugiados; seguido de Myanmar, con 1. 1 millones. En tercer lugar, Sudán del Sur, con 2.3 millones de refugiados; y encabezando la lista: Afganistán, con 2.7 millones, y Siria con 6,7 millones de personas que han salido de ese país fruto de la guerra.

Tens of millions of people have been forced to flee their homes. This is where they come from. pic.twitter.com/PjU0TnrOJ0

— UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) August 21, 2019