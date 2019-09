Cruz Roja contabiliza al menos 13 mil viviendas dañadas o destruidas por huracán Dorian (VIDEOS)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Unas 13.000 casas podrían haber sido dañadas o destruidas por el paso del huracán Dorian en Bahamas, cuyos vientos cercano a los 300 km/h azotaban este archipiélago del Caribe, estimó la Cruz Roja este lunes.

“No tenemos aún una imagen completa de lo que pasó. Pero el huracán Dorian tuvo un impacto catastrófico”, declaró Sune Bulow, jefe del Centro de Operaciones de Emergencia de la Federación Interacional de Socieades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR).

De categoría 5, Dorian tocó tierra el domingo en el cayo Elbow de las islas Ábaco, en el noroeste de las Bahamas, siendo el huracán más poderoso en impactar el archipiélago, de unas 700 islas. AFP

Oh wow ? houses ? were completely destroyed In the Abaco Islands in the Bahamas. Let’s pray for all in this storm path #TheBahamas #HurricaneDorian2019 #Hurricanes #Dorian #Bahamas #242 #Abacos #HuricaneDorian ????? pic.twitter.com/sxjmjp4eZT

#HurricaneDorian beating up my Freeport,Bahamas ???? The wind and rain is nothing we have ever seen before! Cars, homes total loss #Dorian2019 #flooded #PrayForTheBahamas pic.twitter.com/nwMIJHcRvX

— MVP (@mvp242) September 2, 2019