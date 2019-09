El ESPECTACULAR primer vuelo entre bombarderos B-2 Spirit y cazas F-35 de EEUU (VIDEO)

Los bombarderos Spirit B-2 Spirit de la Fuerza Aérea de EEUU realizaron un entrenamiento de interoperabilidad con aviones de combate F-35 de la Royal Air Force, en la primera integración de F-35 no estadounidense con el B-2.

Por primera vez, los jets F-35 Lightning del Reino Unido han recibido entrenamiento de vuelo de integración con los bombarderos sigilosos B-2 Spirit de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos como parte de su despliegue en la RAF Fairford en Gloucestershire, Reino Unido.

Esta capacitación demuestra el apoyo de EEUU a la OTAN y subraya el compromiso de EEUU de disuadir la agresión del adversario hacia aliados y socios. También mejora la capacidad de los EE. UU. Para integrar bombarderos con aviones de combate de quinta generación como el F-35.

Parte de la Fuerza de Tarea de Bombarderos actualmente desplegados en el área de responsabilidad del Comando Europeo de EEUU, son del Ala 509 de Bombardeo, Base de la Fuerza Aérea Whiteman, Mo. El avión llegó al teatro el 27 de agosto y está operando temporalmente fuera de la RAF Fairford. El despliegue de bombarderos estratégicos en el Reino Unido ayuda a ejercer la RAF Fairford como la Fuerza Aérea de los EEUU en la ubicación operativa avanzada de los bombarderos en Europa.

Las misiones estratégicas de bombarderos como esta agudizan la preparación y la capacidad de responder a cualquier crisis o desafío potencial en todo el mundo.

“Nuestros amigos de la Royal Air Force son parte integral de la misión 509 de Bomb Wing”, dijo el teniente coronel Rob Schoeneberg, comandante de la Fuerza de Tarea de Bombarderos, 393 ° Escuadrón Expedicionario. “La belleza de nuestras asociaciones es que podemos entender cómo ven el mundo. Trabajar junto con aviones internacionales de quinta generación nos brinda oportunidades de capacitación únicas, refuerza nuestras capacidades de integración y muestra el compromiso que tenemos con nuestra alianza de la OTAN ”.

El ministro británico de las Fuerzas Armadas, Mark Lancaster, dijo: “La OTAN es la base de la defensa euroatlántica, y esas bases seguras continúan siendo reforzadas por los ejercicios de entrenamiento que se completan entre la Real Fuerza Aérea y nuestros amigos especiales en la Fuerza Aérea de los EEUU”

Some #Airpower as you peel off into your weekend! A B-2 Spirit stealth bomber refuels with a KC-135 Stratotanker over the skies of England during a training sortie with @RoyalAirForce F-35s. This is the first training mission in which a B-2 has flown with a non-@usairforce F-35. pic.twitter.com/39kDbiUcSG

— USAFE-AFAFRICA (@HQUSAFEPA) August 31, 2019