Irán reconoció que uno de sus satélites explotó durante el lanzamiento

El régimen de Irán reconoció este lunes por primera vez la explosión del cohete que iba a transportar uno de sus satélites ocurrida el jueves en el Centro Espacial Imam Khomeini, citando un desperfecto técnico como causa del estallido, luego de que una serie de fotografías satelitales mostraran los daños en la plataforma de despegue.

Por Infobae

La concesión fue hecha por el portavoz del gobierno Ali Rabiebi, quien aseguró que fue “una cuestión técnica y un error” lo que provocó la explosión, la tercera de este año. “Nuestros expertos lo señalaron en forma unánime”, agregó.

Rabiei descartó que se haya tratado de un acto de sabotaje, y criticó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por publicar en su cuenta de Twitter una imagen satelital del lugar de la explosión.

“No entendemos por qué el presidente de Estados Unidos tuitea y publica imágenes satelitales con excitación. No es entendible. Quizás esto se debe a que les faltan cosas para decir sobre Irán”, consideró.

“La explosión ocurrió en la plataforma de lanzamiento y el satélite aún no había sido transferido allí. Pasó en un centro de testeo, no de lanzamiento”, señaló Rabiei.

Las primeras imágenes satelites posteriores al estallido fueron reveladas por las empresas privadas Planet Labs Inc. y Maxar Technologies. En ellas se podía ver una pluma de humo.

La foto develada el viernes por Trump mostraba con mayor detalle la destrucción causada por la explosión y fue tomada por satélites estadounidense utilizados para labores de inteligencia. También se pueden ver vehículos dañados en los alrededores.

“Los Estados Unidos no estuvieron involucrados en el accidente catastrófico durante las preparaciones finales para el lanzamiento del Safir SLV en el centro de lanzamiento 1 de Semnan, Irán”, dijo Trump en el tuit que acompañó a la foto.

The United States of America was not involved in the catastrophic accident during final launch preparations for the Safir SLV Launch at Semnan Launch Site One in Iran. I wish Iran best wishes and good luck in determining what happened at Site One. pic.twitter.com/z0iDj2L0Y3

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 30, 2019