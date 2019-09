Pompeo habló con el presidente del Parlamento Europeo para sostener su apoyo a la AN

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Morgan Otargus, Portavoz del Departamento de Estados de EEUU, destacó a través de su cuenta en la red social Twitter, que el secretario de Estado, Mike Pompeo, junto al presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, trataron sobre el apoyo a la Asamblea Nacional.

lapatilla.com

“Hoy en Bruselas, el secretario del Departamento de Estado de EEUU, Mike Pompeo, y el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, discutieron las formas en que podemos seguir apoyando a la Asamblea Nacional de Venezuela en la promoción de una transición democrática”, Fue parte de lo expresado por la funcionaria.

Asimismo, Otargus, destacó que Pompeo “también hizo hincapié en la necesidad de que China rinda cuentas por los abusos de los derechos humanos en Xinjiang”.

Today in Brussels, @SecPompeo and @Europarl_EN President David Sassoli discussed ways we can further support Venezuela's National Assembly in promoting a democratic transition. The Secretary also emphasized the need to hold China accountable for human rights abuses in Xinjiang. pic.twitter.com/0WQPx2bYP1

— Morgan Ortagus (@statedeptspox) September 3, 2019