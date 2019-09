Cámara de Comercio de Maracaibo aclaró que negocios informales no generan ingreso fiscal

Posteado en: Actualidad, Regionales

El sector empresarial de Maracaibo se está enfrentando a una “competencia desleal” con los comerciantes que hacen vida en los Mercados Populares de la capital zuliana, a la hora de importar, producir y vender sus productos.

Ellos -los empresarios- que enfrentan día a día todos los sobre costos operacionales de sus negocios (mantenimientos de plantas eléctricas, el suministro de combustible, el pago de los impuestos, multas, mínimo tributable, la obtención de los permisos sanitarios y documentos oficiales que lo califiquen, para la compra, venta y manipulación de los mismos) con el fin de mantener sus santamarías abiertas, colocan en jaque su decisión de continuar sus operaciones o si importar, producir y comercializar internamente sus productos, ante esta realidad.

Y es que, visitar cualquier Mercado Popular, Abasto o el mismo Casco Histórico de la ciudad, es darse cuenta que Maracaibo, tiene una entrada masiva de mercancías extranjeras entre los cuales destacamos, turcas, brasileñas, hindúes, estadounidenses, mexicanas y colombianas; este último, es el más común.

La Cámara de Comercio de Maracaibo durante los primeros días del octavo mes del año en curso, hizo público un trabajo institucional emanado de su Unidad de Información y Estadística, para conocer a profundidad el impacto nocivo y económico que está trayendo la importación de bienes y servicios que mayormente, se ofertan en los locales antes mencionados.

En la “Encuesta sobre la Entrada Masiva de Productos Extranjeros en los Mercados “Informales de la Ciudad”, quedó demostrado que el 86% de los comerciantes que hacen vida en estos mercados, reabastecen sus inventarios a través de proveedores no convencionales y su margen de ganancia, según el 62% de los encuestados, superan los 30 puntos porcentuales. Asimismo, se determinó que el 90% de ellos, no generan ingresos fiscales para la administración pública nacional y local es decir, no pagan ningún tipo impuestos.

Estas afectaciones no solamente van dirigidas al sector productivo municipal sino también al consumidor final. La comercialización y la permisología sanitaria correspondiente para la importación de estos alimentos es nula. El 100% reveló no tener ningún permiso sanitario que les permitan la comercialización legal; esto representa una grave problemática de salubridad para el usuario, dado que al no haber ningún tipo de control sanitario, es difícil conocer si los rubros importados retienen su calidad e integridad a la hora de ser trasladados hasta los anaqueles de los negocios.

Canasta Alimentaria sigue subiendo

Con un aumento absoluto de Bs 428.758 con respecto al mes anterior, el precio de la Canasta Alimentaria de Maracaibo durante el mes de julio, se ubicó en Bs 3.780.252. Esto representa el 1% del salario mínimo actual. Esto significa que una familia marabina constituida por 5 personas, requirió 94,5 salarios mínimos mensuales o Bs 126.008 diarios, para cubrir el costo de dicha

canasta.

De igual manera, se comprobó que la inflación de alimentos subió a un 12,79% mientras que la inflación acumulada (enero-julio 2019) es de 990,53% y la anualizada (julio 2018 – julio 2019) es de 63.655,82%.

Abastecimiento es igual a menos consumo

Ante este contexto, el presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo Ezio Angelini, indicó en entrevista para el programa televisivo De Primera Mano que la sensación de abastecimiento que hay en todos los supermercados de la entidad, se debe a la capacidad suprimida del poder adquisitivo de los marabinos. “Según datos que manejamos en el gremio empresarial de la ciudad, el 64% de las empresas manifiestan que han tenido un bajón enorme en sus ventas mientras que el 80% de ellos, indican que los precios están más elevados que en el

trimestre anterior”.

Estos datos de la Encuesta de Coyuntura Económica CCM correspondiente al segundo trimestre de 2019 y que se hizo público el pasado 19 de julio, se sigue viendo reflejada en cada uno de los centros de producción y ventas de alimentos que hay en el municipio. Es por tal motivo que se ven más anaqueles llenos pero la realidad es que hay menos consumo; todo debido a la pulverización y la desvalorización del salario en Venezuela. “Si vas a un supermercado miras mercancía en los estantes que antes no veías y eso se debe al no consumo: la gente no está comprando. No puede comprar”, puntualizó.

Empresas desean seguir trabajando

El contexto hiperinflacionario, la aguda crisis de los servicios públicos y la acentuación de la problemática del fluido eléctrico en el mes de agosto, luego de las declaraciones que emitió el Ejecutivo regional sobre la “suspensión del Plan de Administración de Carga”, sigue dejando estragos en cada una de las empresas que –a pesar de todo- Trabajan día a día sin descanso por nuestro país.

En el último Estudio CCM sobre “El Impacto del Entorno Económico en las Operaciones del Sector Empresarial de la ciudad”, se determinó que el 69% de las compañías y negocios marabinos operan actualmente con total dificultad mientras que un 24% están en vías de cierre. Asimismo, se mostró que las dos principales afectaciones de todas las empresas son, en un 53% el Flujo de Caja y en un 25% la capacidad de producción.

A pesar de estas primeras cifras, el 64% del sector productivo marabino aún desea seguir apostando por el país porque creen y confían en él; así lo dieron a conocer el 43% de los encuestados.

Ante esto las empresas, han tenido que crear e idear nuevas estrategias de trabajo para lograr mantener sus negocios a flote; destacamos: (i) Mayor Endeudamiento, (ii) Renegociación con Proveedores, (iii) Cambio en las Políticas de Cobranza y (iv) Nuevas Estrategias de ventas.

Un 48% indicó que se han visto en la necesidad de aplicar las 4 destrezas antes mencionadas y el 25% enfatizó solo hacer un Mayor Endeudamiento. Aunque se han buscado diversas líneas de acción para seguir operando, el 54% indicó que dichas tácticas han sido “pocos efectivas” y un 13% enfatizó que no les ha funcionado ninguna de ellas.

Reforma Parcial del ISAE

La Ordenanza sobre Licencia e Impuestos a las Actividades Económicas, Industriales, Comerciales, de Servicios o de Índole Similar (ISAE), aprobada el pasado 28 de diciembre de 2018, sufrió unos pocos, pero significativos cambios en favor del empresariado marabino.

Durante 4 meses, la Cámara de Comercio de Maracaibo, Fedecámaras Zulia, la Cámara Hotelera y la Cámara de Industriales, trabajó en conjunto con la Alcaldía de Maracaibo y el SEDEMAT, para presentar al Concejo Municipal de la entidad una propuesta de reforma parcial del ISAE, la cual fue aprobada el 13 de agosto por los ediles.

En una rueda de prensa, el presidente de la CCM Ezio Angelini, catalogó como un “logro” dicha reforma pero que aún, “no se siente satisfecho” y que seguirá trabajando para obtener un nuevo régimen tributario moderno y actualizado a la realidad económica que vive Maracaibo y el país.

“El sector inmobiliario y el industrial no tuvo el descuento de las alícuotas que nosotros le solicitamos a la Cámara Municipal, al SEDEMAT y a la Alcaldía de Maracaibo (…) pero desde ya, me coloco a la Orden para montar mesas de trabajo con el fin de que construyamos una nueva Ordenanza Moderna; no solamente esa, sino también la de los Incentivos Fiscales, la Ley de los Terrenos y todas aquellas cosas que se necesite hacer en pro de la ciudad y sus habitantes”, sentenció.

Por otra parte, el titular de la Cámara de Comercio de Maracaibo subrayó que se deben recuperar todas las funcionalidades de los servicios públicos (electricidad, agua, transporte, gas, aseo urbano, etc), porque si esto no se hace en el corto plazo, los comercios y las empresas no van a poder “evolucionar” y si ellos no lo hacen, “la Alcaldía de Maracaibo tampoco lo va a poder hacer”.

En esta misma actividad se dio a conocer que las alícuotas de julio quedarán igual pero, las que inician desde agosto contarán con una reducción del 40% y una rebaja que supera el 45% en el mínimo tributable.

Con el tema de las sanciones, por disposición transitoria N° 165, los empresarios y comerciantes que actualicen el pago total de sus deudas en un lapso de 30 días hábiles a partir del 13 de agosto, les será exonerada la multa que tenían acumulada.

Otros compromisos cumplidos

En agosto se llevó a cabo un encuentro formativo para informar al empresariado zuliano, la aplicación de la Ordenanza sobre Licencia e Impuestos a las Actividades Económicas, Industriales, Comerciales, de Servicios o de Índole Similar, a fin de informar el trabajo mancomunado que hace la Cámara de

Comercio de Maracaibo con la municipalidad.

A través de la conferencia Retos del Empresario Marabino-Impuestos Municipales, los expertos en Gerencia Tributaria, MSc. Jesús Aranaga y MSc. Romer Barboza, conversaron con los asistentes sobre el pago del Mínimo Tributable y las Alícuotas; la no Sujeción y las Sanciones.

Por otra parte, la Unidad de Información y Estadística de la CCM representada por el director ejecutivo de nuestra organización, realizó dos conferencias sobre la “Situación actual y Perspectivas de la Economía Venezolana”.

En estos encuentros que se desarrollaron en Fedecámaras Zulia y en el Club Náutico de Maracaibo, el economista Edison Morales, entregó un balance sobre el tejido económico actual en donde destacó el aumento del encaje legal, el engrandecimiento desmedido de la liquidez monetaria, la caída acelerada del consumo privado, la agudización del colapso de servicios públicos, las nuevas

sanciones económicas y financieras que afectan la capacidad de obtener financiamiento internacional, entre otras.

Morales manifestó en estos encuentros que “desde 2013 a 2018, el desplome de la economía venezolana medido en términos porcentuales es de 47,61%” y que para el 2019 “tomando en consideración las proyecciones del FMI” sería “una contracción de 35% del PIB”; esto sería una pérdida de 259.561 millones de dólares, “lo que muestra el evidente colapso progresivo de nuestro potencial productivo”.

Para finalizar, el experto en economía indicó que las consecuencias del embargo de los activos venezolanos en Estados Unidos emitido en decreto el lunes

5 de agosto de 2019, serán las siguientes:

“Las instituciones financieras estarán cautelosas para hacer operaciones con las empresas del sector privado venezolano para evitar verse vinculadas potencialmente con representantes del gobierno venezolano”

“El mercado cambiario podría verse más afectado porque ahora los bancos corresponsales que aún actúan con entidades nacionales, tienen un incentivo concreto, para no trabajar con instituciones nacionales”.

“El flujo de crudo hacia Rusia y China con fines de pagar compromisos pendientes podría verse afectado, comprometiendo los compromisos de pagos a esos países”.

Nota de prensa