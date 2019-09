Devastadoras tomas aéreas de las Islas Bahamas tras el paso brutal del huracán Dorian (VIDEOS)

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Los destrozos causados por el huracán Dorian en Las Islas Bahamas contabilizan hasta la fecha cinco muerto y aproximadamente 13.000 viviendas destruidas o con daños severos.

El ministro de Seguridad Nacional de Bahamas, Marvin Dames declaró que está consciente sobre el aumento en cuanto a las cifras de los fallecidos, contemplando el deceso de menores.

Las imágenes aéreas demuestran la intensidad del ataque del fenómeno a las Islas, de las cuales Ábaco y Gran Bahamas, fueron las que recibieron mayor impacto, cabe destacar que Ábaco recibió el impacto directo de Dorian en categoría 5.

Por otro lado, no solo se observan los estragos físicos, también se reportó que el 60% de las Islas Bahamas, aunque recibió el impacto con categoría 4.

A su vez el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas dijo que Ábaco puede requerir alimentos para 14.500 personas y Gran Bahama, para 45.700 personas, de acuerdo a la agencia Reuters; La Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja sostiene que unas 62.000 personas en Ábaco y Gran Bahama necesitarán agua potable, ya que las inundaciones han contaminado el alcantarillado con agua salada, según EFE.

