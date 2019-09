¡Doblemente afortunado! Un hombre volvió a ganar la lotería por segunda vez en EE.UU.

Con información de El Farandi

Un segundo golpe de suerte le llegó a este residente de Maine, EE.UU. quien en en menos de un año consigue un segundo premio como acto del destino.

En su primera ocasión Robert Stuart logró ganarse la lotería a mediados de mayo, en un sorteo diferente según la estación WMTW de ABC News, por 1.000.000 de dólares del cual finalmente obtuvo 710.000 dólares, después de impuestos.

El afortunado Stuart logró un segundo premio en menos de seis meses, esta vez por un total de 100.000 dólares, el hecho ocurrió el fin de semana pasado, según informa ABC News.

Por tan solo 25 dólares el dichoso Robert obtuvo 4.000 veces el costo de su billete, la misma inversión la realizó en su primer juego donde logró un monto mayor a el último.

For one man in Maine, life really is “the way it should be,” as state’s motto goes, after he won the state lottery for the second time this year. https://t.co/ScJwvjk0YD

— Good Morning America (@GMA) September 2, 2019