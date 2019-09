Expectativa por visita de Ivanka Trump a frontera entre Colombia y Venezuela

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La asesora de la Casa Blanca, Ivanka Trump, tiene previsto visitar el miércoles la frontera entre Colombia y Venezuela, con el objetivo de observar el impacto del fenómeno migratorio en la zona a causa de la crisis venezolana.

La hija del presidente estadounidense, Donald Trump, también visitará la Casa de la Mujer, donde se atienden a migrantes venezolanas que llegan a este lugar.

Un equipo de la Voz de América seguirá de cerca los detalles de la visita a la fronteriza ciudad de Cúcuta.

El miércoles en la mañana visitó Usme, Bogotá, específicamente una finca perteneciente a la Corporación Red Mujer, para conocer un proceso impulsado por el Programa de Alianzas para la Reconciliación de USAID en alianza con la Fundación ANDI

La asesora del presidente llegó el lunes a Colombia, tras una invitación que le hizo la vicepresidente colombiana, Marta Lucía Ramírez, al reunirse con ella en su despacho de la Casa Blanca.

.@IvankaTrump's continued work on the #WGDP initiative helps keep American's safe around the world. When women are economically empowered, they invest back into their families and communities, producing a multiplier effect that contributes to global stability. https://t.co/riP965IDn8

— John Bolton (@AmbJohnBolton) September 4, 2019