María Conchita Alonso destruyó a Reymar Pardomo con detalles de su “pasado chavista”

Muchos me dirán #%&¿$#×=_(^^&¿$!",¿*) YO les contesto que perdono a chavistas arrepentidos que no se beneficiaron con el régimen, que fueron engañados, más NO a aquellos que se llenaron los bolsillos… Compartirian ese dinero haciendo obras sociales? Lo duuuudo aunque desearía equivocarme… Nos muestran lo contrario? Ese billete ES de #Vzla… LES LEO PERO NO CONTESTARÉ… 🇻🇪🇻🇪🇻🇪 #VIDEO IN SPANISH, #CAOS IN #VENEZUELA #MeFui #MariaConchitaAlonso