Marvel, Daddy Yankee y Zendaya entre los nominados a People’s Choice Awards

La lista completa de nominados para los premios E! People’s Choice finalmente ha sido revelada y hay un montón de talentos de Marvel incluyendo las estrellas de Avengers. Al menos tres películas del universo cinematográfico lideran las principales nominaciones. Ariana Grande, Zendaya, Taylor Swift y hasta Dady Yankee, son múltiples nominados.

Hay un total de 43 categorías este año, en todas los fanáticos pueden votar a partir de hoy.

La votación tendrá lugar hasta el 18 de octubre y puedes votar 25 veces al día, y cada votación los martes contará dos veces.

El programa saldrá al aire el domingo 10 de noviembre en la red de canales asociados a E!

PELÍCULAS

LA PELÍCULA DE 2019

Avengers: Endgame

Toy Story 4

Captain Marvel

Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw

The Lion King

John Wick: Capítulo 3 – Parabellum

Us

Spider-Man: Far From Home

LA PELÍCULA DE COMEDIA DE 2019

The Upside

Yesterday

The Hustle

Men in Black: International

Long Shot

Little

Good Boys

Murder Mystery

LA PELÍCULA DE ACCIÓN DE 2019

Avengers: Endgame

Spider-Man: Far From Home

Capitana Marvel

John Wick: Capítulo 3 – Parabellum

Shazam!

Godzilla: King of the Monsters

Dark Phoenix

Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw

LA PELÍCULA DE DRAMA DE 2019

Érase una vez en… Hollywood

Rocketman

Five Feet Apart

Glass

Us

Triple Frontier

After

LA PELÍCULA FAMILIAR DE 2019

Toy Story 4

El Rey León

Aladdin

La vida secreta de las mascotas 2

Cómo entrenar a tu dragón: el mundo oculto

La película Lego 2: segunda parte

Detective Pokémon Pikachu

Angry Birds 2

LA ESTRELLA MASCULINA DE 2019

Robert Downey Jr., Avengers: Endgame

Chris Hemsworth, Avengers: Endgame

Tom Holland, Spider-Man: Far From Home

Will Smith, Aladdin

Keanu Reeves, John Wick: Capítulo 3 – Parabellum

Samuel L. Jackson, Capitán Marvel

Dwayne Johnson, Rápidos y furiosos: Hobbs y Shaw

Adam Sandler, Murder Mystery

LA ESTRELLA DE LA PELÍCULA, FEMENINA DE 2019

Millie Bobby Brown, Godzilla: King of the Monsters

Scarlett Johansson, Avengers: Endgame

Zendaya, Spider-Man: Far From Home

Sophie Turner, Dark Phoenix

Jennifer Aniston, Murder Mystery

Brie Larson, Captain Marvel

Lupita Nyong’o , Nosotros

Tessa Thompson, Hombres de Negro: Internacional

LA ESTRELLA DE LA PELÍCULA DE DRAMA DE 2019

Taron Egerton, Rocketman

Cole Sprouse, Five Feet Apart

Zac Efron, Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile

Lupita Nyong’o, Us

Leonardo DiCaprio, Once Upon a Time in … Hollywood

Brad Pitt, Once Upon a Time in … Hollywood

Sarah Paulson, Glass

Samuel L. Jackson, Glass

LA ESTRELLA DE LA PELÍCULA DE COMEDIA DE 2019

Ali Wong, siempre sé mi tal

Kevin Hart, The Upside

Rebel Wilson, Is not Romantic

Adam Sandler, Murder Mystery

Liam Hemsworth, Is It Romantic

Dwayne Johnson, Fighting With My Family

Mindy Kaling, Late Noche

Noah Centineo, La cita perfecta

LA ESTRELLA DE LA ACCIÓN DE 2019

Robert Downey Jr., Avengers: Endgame

Chris Evans, Avengers: Endgame

Tom Holland, Spider-Man: Far From Home

Halle Berry, John Wick: Capítulo 3 – Parabellum

Keanu Reeves, John Wick: Capítulo 3 – Parabellum

Sophie Turner, Dark Phoenix

Brie Larson, Captain Marvel

Dwayne Johnson, Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw

LA ESTRELLA DE PELÍCULA ANIMADA DE 2019

América Ferrera, Cómo entrenar a tu dragón: El mundo oculto

Tom Hanks, Toy Story 4

Kevin Hart, La vida secreta de las mascotas 2

Beyoncé, El rey león

Ryan Reynolds, El detective Pokémon Pikachu

Chris Pratt, La película de Lego 2: La segunda parte

Tiffany Haddish, La vida secreta de las mascotas 2

Awkwafina, The Angry Birds Movie 2

TELEVISIÓN

THE SHOW OF 2019

Game of Thrones

WWE Raw

Stranger Things

The Walking Dead

The Big Bang Theory

Riverdale

This Is Us

Grey’s Anatomy

THE DRAMA SHOW OF 2019

Grey’s Anatomy

This Is Us

Chicago PD

Game of Thrones

Stranger Things

Big Little Lies

Riverdale

The Walking Dead

THE COMEDY SHOW OF 2019

The Big Bang Theory

Saturday Night Live

Modern Family

The Good Place

Grown-ish

Veep

Orange es el nuevo Black

Schitt’s Creek

THE REALITY SHOW OF 2019

Mantenerse al día con el amor y el hip hop de Las Kardashians : Atlanta

Las verdaderas amas de casa de Atlanta

Las verdaderas amas de casa de Beverly Hills

Queer Eye

Bachelor en Paradise

Reglas de Vanderpump

Jersey Shore: vacaciones familiares

EL SHOW DE COMPETICIÓN DE 2019

American Idol

RuPaul’s Drag Race

America’s Got Talent

El cantante enmascarado

El soltero

La voz

La soltera

El desafío: Guerra de los mundos

THE MALE TV STAR OF 2019

Kit Harington, Game of Thrones

Cole Sprouse, Riverdale

Norman Reedus, The Walking Dead

Finn Wolfhard, Stranger Things

Jim Parsons, The Big Bang Theory

Milo Ventimiglia, This Is Us

Sterling K. Brown, This Is Us

KJ Apa Riverdale

LA ESTRELLA DE TELEVISIÓN FEMENINA DE 2019

Mandy Moore, This Is Us

Millie Bobby Brown, Stranger Things

Sophie Turner, Game of Thrones

Danai Gurira, The Walking Dead

Camila Mendes, Riverdale

Lili Reinhart, Riverdale

Maisie Williams, Game of Thrones

Reese Witherspoon, Big Little Lies

THE DRAMA TV STAR OF 2019

Zendaya, Euphoria

Norman Reedus, The Walking Dead

Sophie Turner, Game of Thrones

Millie Bobby Brown, Stranger Things

Reese Witherspoon, Big Little Lies

Maisie Williams, Game of Thrones

Lili Reinhart, Riverdale

Sterling K. Brown, This Is Nosotros

THE COMEDY TV STAR OF 2019

Leslie Jones, Saturday Night Live

Kristen Bell, The Good Place

Julia Louis-Dreyfus, Veep

Tiffany Haddish, The Last OG

Tracee Ellis Ross, Black-ish

Jameela Jamil, The Good Place

Yara Shahidi, Grown-ish

Jim Parsons, la teoría del Big Bang

THE DAYTIME TALK SHOW OF 2019

The View

Red Table Talk

The Ellen DeGeneres Show

The Wendy Williams Show

Live with Kelly and Ryay

TODAY

Good Morning America

The Real

THE NIGHTTIME TALK SHOW OF 2019

The Late Show with Stephen Colbert

The Tonight Show Protagonizada por Jimmy Fallon

The Daily Show con Trevor Noah

Jimmy Kimmel Live!

The Late Late Show con James Corden

Frontal completo con Samantha Bee

La semana pasada esta noche con John Oliver

Mira lo que sucede en vivo con Andy Cohen

EL CONCURSO DE COMPETICIÓN DE 2019

Buddy Valastro, Buddy Vs. Duff

Hannah Brown, The Bachelorette

Kodi Lee, America’s Got Talent

T-Pain, The Masked Singer

Colton Underwood, The Bachelor

Tyler Cameron, The Bachelorette

Tyler Oakley, The Amazing Race

Vanessa Vanjie Mateo, RuPaul’s Drag Race

LA ESTRELLA DE LA REALIDAD DE 2019

Khloé Kardashian, Keeping Up With the Kardashians

Kyle Richards, The Real Housewives of Beverly Hills

Lisa Vanderpump, The Real Housewives of Beverly Hills

NeNe Leakes, The Real Housewives of Atlanta

Jonathan Van Ness, Queer Eye

Kandi Burruss, The Real Amas de casa de Atlanta

Kylie Jenner, Manteniéndose al día con las Kardashians

Antoni Porowski, Queer Eye

THE BINGEWORTHY SHOW OF 2019

Game of Thrones

Orange es el nuevo Black

Law & Order: Unidad de víctimas especiales

The Umbrella Academy

Queer Eye

Outlander

13 razones

Stranger Things

THE SCI-FI / FANTASY SHOW OF 2019

Stranger Things

Shadowhunters

Chilling Adventures of Sabrina

Supernatural

The Flash

The Umbrella Academy

Arrow

The 100

MÚSICA

EL ARTISTA MASCULINO DE 2019

Shawn Mendes

Post Malone

Ed Sheeran

Drake

Travis Scott

Khalid

Lil Nas X

Bad Bunny

LA ARTISTA FEMENINA DE 2019

Ariana Grande

Taylor Swift

Cardi B

Halsey

Billie Eilish

Miley Cyrus

Camila Cabello

P!Nk

EL GRUPO DE 2019

Jonas Brothers

BTS

5 Seconds Of Summer

Panic! En la discoteca

CNCO

Imagine Dragons

The Chainsmokers

BLACKPINK

LA CANCIÓN DE 2019

Jonas Brothers, “Sucker”

Ariana Grande, “7 Rings”

Lil Nas X feat., “Old Town Road”

Khalid, “Talk”

Ed Sheeran y Justin Bieber, “I Don’t Care”

Sam Smith, Normani , “Dancing With a Stranger”

Billie Eilish, “Bad Guy”

Shawn Mendes, Camila Cabello, “Señorita”

EL ÁLBUM DE 2019

Ariana Grande, Thank U, Next

Khalid, Free Spirit

Billie Eilish, CUANDO TODOS CAEMOS DORMIDOS, ¿A DÓNDE VAMOS?

Lizzo, Cuz I Love You

Jonas Brothers, Comienza la felicidad

Ed Sheeran, No.6 Proyecto de colaboración

Juice Wrld, Carrera de la muerte por amor

Taylor Swift, Lover

EL ARTISTA COUNTRY DE 2019

Luke Combs

Blake Shelton

Carrie Underwood

Luke Bryan

Thomas Rhett

Kane Brown

Kelsea Ballerini

Maren Morris

EL ARTISTA LATINO DE 2019

Daddy Yankee

Anuel AA

Maluma

Karol G

Bad Bunny

J Balvin

Natti Natasha

Becky G

EL VIDEO MUSICAL DE 2019

Daddy Yankee & Snow, “Con Calma”

Taylor Swift feat. Brendon Urie de pánico! En The Disco, “ME!”

BLACKPINK, “Kill This Love”

Ariana Grande, “7 Rings”

Billie Eilish, “Bad Guy”

BTS feat. Halsey, “Boy With Luv”

Sam Smith, Normani, “Dancing with a Stranger”

Shawn Mendes, Camila Cabello, “Señorita”

THE CONCERT TOUR OF 2019

BTS, Ámate a ti mismo, Habla tú mismo

Lady Gaga, Enigma

Ariana Grande, Sweetener

P! Nk, Beautiful Trauma

Justin Timberlake, Man of the Woods

Jennifer Lopez, It’s My Party

Cher, Here We Go Again Tour

BLACKPINK, BLACKPINK 2019 Mundo

CULTURA POP

LA ESTRELLA SOCIAL DE 2019

Emma Chamberlain

The Dolan Twins

David Dobrik

Rickey Thompson

The Ace Family

Shane Dawson

Liza Koshy

Tana Mongeau

EL INFLUENCER DE BELLEZA DE 2019

James Charles

Nikita Dragun

Nikki Tutoriales – Nikkie de Jager

Jeffree Star

RCL Beauty – Rachel Levin

Desi Perkins

Jackie Aina

Bretman Rock

LA CELEBRIDAD SOCIAL DE 2019

Ariana Grande

Taylor Swift

Ellen DeGeneres

Miley Cyrus

Kim Kardashian West

Cardi B

Shawn Mendes

Justin Bieber

LA ESTRELLA ANIMAL DE 2019

Jiffpom

Doug the Pug

Nala Cat

Tuna The Chiweenie

Juniper The Fox

Marutaro

tecuaniventura

Lil BUB

LA ACCIÓN DE COMEDIA DE 2019

Kevin Hart

Joe Rogan

Gabriel “Fluffy” Iglesias

Trevor Noah

Ken Jeong

Amy Schumer

Colleen Ballinger

Wanda Sykes

LA ESTRELLA DE ESTILO DE 2019

Kim Kardashian West

Rihanna

Celine Dion

Lady Gaga

Gigi Hadid

Cardi B

Jennifer Lopez

Harry Styles

EL CAMBIADOR DE JUEGO DE 2019

LeBron James

Megan Rapinoe

Coco Gauff

Drew Brees

Alex Morgan

Stephen Curry

Serena Williams

Simone Biles

THE POP PODCAST OF 2019

Curious with Jonathan Van Ness

Butaca Expert Podcast con Dax Shepard

Off the Vine con Kaitlyn Bristowe

Whine Down con Jana Kramer

Bitch Sesh: un verdadero colapso de las amas de casa con Casey Wilson y Danielle Schneider

Scrubbing con Becca Tilley y Tanya Rad

WTF con Marc Maron

La experiencia de Joe Rogan