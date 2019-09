VIDEO VIRAL: Policías fueron filmados durante “perreo intenso” en un desfile en Nueva York 

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Con información de El Farandi

Este lunes se llevó a cabo el “West Indian Day Parade” (Desfile del Día de las Indias Occidentales), en Brooklyn Nueva York, EE.UU, donde hicieron acto de presencia como de costumbre los policías del estado.

Aunque la presencia de los oficiales en este tipo de eventos es para resguardar y mantener el orden de los ciudadanos, parece que este año el desorden les ganó, pues se dejaron conquistar por los sensuales movimientos de las participantes.

Como era de esperarse quedó filmado el momento épico en el que una joven con “poquito atuendo” le baila sin pena (en “tanguita”) y con furor a el oficial, el cual muy a gusto del placer se dejó “perrear”, mientras la multitud le hacía barra para que entrara en confianza.

En las imágenes también se ve como otra mujer le hace un salvaje “twerking” a su compañero quien también se mostró muy complacido con el erótico baile.

Posteriormente se difundieron varios videos donde se vio a otro agente disfrutando del candente “perreo” y gestualmente se veía bastante complacido, pues con la lengua afuera y las manos en el trasero de la chica quedó cautivado y filmado.

Another video of a uniformed NYPD cop grinding up on a reveler at the West Indian Day parade.

His tongue is happily lolling out of his mouth as he dances behind the woman.https://t.co/TJ7161N5Sr

— New York Daily News (@NYDailyNews) September 3, 2019