La foto MÁS IMPACTANTE del ojo del huracán Dorian desde el espacio

Dorian ha arrasado con todo en su paso: Desde que se supo su llegada y trascendencia todos comenzaron a temerle por lo potente y poderoso que podía ser, y no se equivocaron.

lapatilla.com

Mientras los días pasaban, el fenómeno alcanzaba nuevas categorías, hasta llegar a ser el segundo huracán más poderoso registrado en la historia.

En su desastrosa estadía en Bahamas, Dorian se cobró 20 víctimas mortales, y más de 70 personas necesitan ayuda.

El jefe humanitario de la Organización Naciones Unidas (ONU), Mark Lowcock, confirmó este miércoles el “enorme” impacto que el huracán Dorian ha tenido en Bahamas y aseguró que el país caribeño “nunca ha visto nada de esta escala”.

Pero Dorian aún no ha terminado con su destrucción. Y aunque los residentes de Florida se salvaron de un impacto directo, los pronósticos indican que el huracán de categoría dos podría tocar tierra en las Carolinas este jueves 5 de septiembre.

“Se espera que el núcleo de Dorian se mueva peligrosamente cerca de la coste este de Florida y cerca de la costa este de Georgia esta noche [miércoles]. Se pronostica que el centro de Dorian se moverá cerca o sobre la costa de Carolina del Sur y Carolina del Norte hasta el viernes por la mañana”, alertó este martes el Centro Nacional de Huracanes, en su informe de las nueve horas.

The eye of #HurricaneDorain. You can feel the power of the storm when you stare into its eye from above. Stay safe everyone! pic.twitter.com/yN3MGidY3N

— Nick Hague (@AstroHague) September 2, 2019