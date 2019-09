Bolton enfatizó que las nuevas sanciones al régimen cubano evitan transacciones con dólares

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El Asesor de Seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, se pronunció sobre la medida del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, quien anunció cambios en las políticas financieras de Cuba por seguir apoyando al régimen de Nicolás Maduro.

lapatilla.com

“Hoy el Departamento del Tesoro anunció cambios en nuestras políticas de remesas y finalizó las transacciones financieras que facilitan el acceso del régimen cubano a la moneda fuerte. Continuaremos buscando formas de responsabilizar al régimen y garantizar el apoyo al pueblo cubano”.

Today @USTreasury announced changes to our remittance policies and ended financial transactions that facilitate the Cuban regime’s access to hard currency. We will continue to find ways to hold the regime accountable while ensuring support for the Cuban people. https://t.co/mictAHXwwP

— John Bolton (@AmbJohnBolton) September 6, 2019