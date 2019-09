Estados Unidos mantiene su respaldo a Juan Guaidó, dice Bolton

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, reafirmó este sábado 7 de septiembre el compromiso de Estados Unidos con el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.

lapatilla.com

“El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, sigue pidiendo a todos los venezolanos que sigan luchando para poner fin a la dictadura de Maduro”, dijo Bolton a través de su cuenta en Twitter.

“Estados Unidos está con Guaidó y el pueblo venezolano”, puntualizó.

Venezuela’s Interim President Guaido continues to call on all Venezuelans across the country to keep fighting to end the Maduro dictatorship. The United States stands with Guaido and the Venezuelan people. pic.twitter.com/jWv8nUAAgl

— John Bolton (@AmbJohnBolton) September 7, 2019