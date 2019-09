Exgobernadora chavista pide al régimen que rectifique en materia económica

Posteado en: Actualidad, Nacionales

La exgobernadora chavista del estado Portuguesa, Antonia Muñoz, emitió una carta abierta en donde pide al régimen de Nicolás Maduro a que rectifique en materia económica, ya que ha notado cierto “enmudecimiento o inacción total de los responsables gubernamentales de la política monetaria y cambiaria”, así como del despilfarro continuo del ingreso en la industria petrolera.

A continuación la carta abierta de Muñoz:

“Señores y señoras del gobierno, a lo mejor Uds. no se han percatado, pero la situación está muy mal para la mayoría de los venezolanos. Aunque no sólo es lo económico lo que no está funcionando, hoy nos concentraremos en esa área por ser la de mayor impacto, ya que toca directamente una de las urgencias más básica de los seres humanos como es la necesidad de alimentación. Es un secreto a voces que hay mucha gente que ya no sabe que hacer para medio comer porque los precios de los alimentos, cada vez se hacen más inaccesibles, El aumento de la hiperinflación la semana pasada y la presente fue causada principalmente por la manipulación política del dólar paralelo que lo hizo saltar en más de 50 %, A esto se agrega la especulación voraz de algunos productores, comerciantes y prestadores de servicio que ya aprendieron a correr a la misma velocidad del dólar paralelo, porque el paso del dólar del BCV le parece muy lento. A todo esto se suma el enmudecimiento o inacción total de los responsables gubernamentales de la política monetaria y cambiaria. Incluso, sorprende que el Presidente de la República hable de cualquier tema, menos del “asalto a mano armada” del que estamos siendo víctimas las y los venezolanos.

Por si quienes gobiernan no lo saben, estamos a punto de que nuestro Bolívar sea desplazado por el dólar. Si ese es el plan, pueden aprovechar que la ANC plenipotenciaria y supraconstitucional sigue en funciones para que lo reconozcan constitucionalmente. Aunque nos sentimos desamparados, no hemos perdido las esperanzas y mucho menos la fe. Por lo tanto, una vez más nos atreveremos a recordar ciertas recomendaciones, partiendo del hecho que somos tan vulnerables a la manipulación criminal del dólar por la alta dependencia que tenemos de la importación.

Comencemos por el petróleo que siempre ha sido la fuente de casi el 100 % de las divisas que muchas veces hemos despilfarrado. Comencemos por reconocer que algo manejamos mal en la industria petrolera para que la producción haya caído de tal manera, y no vengan con el cuento del bloqueo como causa principal porque no le creemos, aunque sabemos que el bloqueo obviamente agravado la situación. ¿Qué están haciendo para aumentar la producción? Los venezolanos tenemos derecho a saber para ver si encontramos un motivo para alegrarnos. En agosto del 2018 el Presidente de la República le ordenó al General Manuel Quevedo, Ministro de Minas Y Presidente de PDVSA que para agosto de 2019 duplicara la producción de petróleo. Como para ese entonces la producción era aproximadamente 1 millón b/día y en agosto del 2019 era 700.000 b/d., podemos concluir que no se hizo nada o lo que se hizo no fue lo correcto, ya que ahora estamos más lejos de los 2 millones de barriles diario. Nosotros que no sabemos nada de petróleo, nos preguntamos ¿Conocerá el General Quevedo las recomendaciones que los Doctores Carlos Mendoza y David Paravisini hicieron en un seminario convocado por Héctor Rodríguez, vicepresidente de Ideología del PSUV.? Me consta que en diciembre 2015, fueron consultados especialistas de diferentes áreas a través de presentaciones que se hicieron en PDVSA, y allí estaba el Dr, Carlos Mendoza Potellá, aunque no llegué a tiempo para oír sus recomendaciones. Urge que el gobierno oiga a los conocedores de la materia petrolera.

Otra gran prioridad es producir más alimentos a precios accesibles al grueso de la población. Es criminal y negligencia continuada, gastar los limitados dólares que tiene el BCV en importar maíz (blanco y amarillo), arroz, caraota negra, azúcar cruda, carne y leche de bovinos, carne de pollo y cerdo; entre otros alimentos de consumo masivo que pueden producirse en el país con ventajas comparativas. No hay limitaciones ni de suelo, ni de condiciones meteorológicas, ni de recursos humanos para realizar o supervisar la actividad. En consecuencia decimos con Bolívar, que todavía: MORAL Y LUCES siguen siendo las primeras necesidades de muchos actores asociados al sector agropecuario, cada quien medrando desde su área de confort. En la próxima reflexión repasaremos una vez más algunas sugerencias que sin duda harán más eficiente el sector agropecuario.

Guanare, septiembre de 2019