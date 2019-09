Caen más de 2.200 rayos en tres horas y provocan caos en una ciudad de EEUU (Videos)

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Los cielos de Seattle (EE.UU.) se iluminaron la noche de este sábado con una increíble tormenta eléctrica. Los fuertes rayos sacudieron el oeste de Washington durante tres horas, entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche (hora local), generando destellos de luz brillante con fuertes estruendos que llegaban a durar 30 segundos, publica RT.

Según el Servicio Meteorológico Nacional de Seattle, se estima la caída de 2.200 rayos. Con el fin de proporcionar una idea más clara de la intensidad de la tormenta, el organismo señaló que se registraron aproximadamente 440 rayos por hora y de 7 a 8 por minuto.

That was one heck of a thunderstorm. I cannot get over it. Reminds me of the east coast storms. pic.twitter.com/0WzalvQoHr — Peter Mongillo (@PeterMonPhotog) September 8, 2019

En vista de los pronósticos, las autoridades advirtieron a la ciudadanía que permanezca dentro de sus hogares o edificaciones resistentes para utilizarlas como resguardo. Además, se recomendó evitar la cima de montañas, árboles altos, campos abiertos y actividades acuáticas. “Cuando el trueno brame, vaya al interior de una casa”, señaló la institución.

Dear Public,

When we block off a road, it’s for your own good.

Sincerely,

Your Kent Police P.S. Don’t drive through newly formed lakes on roadways. Cars aren’t submarines. pic.twitter.com/ZBC4W45uuq — Kent Police (@kentpd) September 8, 2019

El fenómeno afectó principalmente a los condados de King, Snohomish, Skagit, Whatcom e Island con pequeñas caídas de granizo y fuertes lluvias. El temporal también ocasionó inundaciones en el área metropolitana de Seattle.

Here's a few shots edited together of tonight's lightning show in Bothell. #komonews pic.twitter.com/D90nxWQkzl — Neil Ikeda (@NeilKOMOTV) September 8, 2019

Los vuelos fueron desviados para evitar el impacto de los rayos y miles de hogares quedaron sin energía después de que las líneas de electricidad y los transformadores fueran golpeados por las descargas. “No vemos este tipo de clima muy a menudo”, afirmó Art Gaebel, especialista del Servicio Meteorológico Nacional en Seattle.

Amazing thunderstorm in Seattle right now, and some how I just captured the exact moment a strike hit Elliot bay and took out the power, and moments later power restored ??? pic.twitter.com/AhyCaB9mej — Bryan Liston (@listonb) September 8, 2019

La intensa tormenta provocó un retraso por “clima extremo” en un partido de fútbol en el estadio Husky, pues un rayo cortó la electricidad del establecimiento. Sin embargo, más tarde los equipos de la Universidad de Washington y la Universidad de Berkeley salieron al campo de juego. Otros eventos como la Feria del estado de Washington también se vio obligada a cerrar temprano.