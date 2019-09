India moldea el futuro de global de la banca

Posteado en: Economía, Tecnología, Titulares

Los banqueros se han sorprendido por la velocidad a la cual, a pesar de los retos locales, India se ha convertido en una fuerza intelectual que está moldeando el futuro global de la banca.

Por Laszlo Beke

Los centros financieros son como plantas delicadas y prosperan bajo las condiciones apropiadas: un sector privado pujante, bancos que dirigen el capital basado en el potencial del beneficio, analistas con acceso directo a empresas e inversionistas, apertura a extranjeros y sus instituciones y un sistema legal consistente y amigable para los negocios. Por ello, lugares como Hong Kong y Singapur son centros financieros globales reconocidos. India no es ese tipo de lugar: las leyes son muchas y desconcertantes, sus mercados domésticos ineficientes y politizados, el capital es difícil de conseguir para emprendedores. Sin embargo, el país se está convirtiendo en un centro esencial para los bancos internacionales y frecuentemente, es el segundo país donde estos tienen más empleados después de su país de origen.

FrontOffice, MiddleOffice y BackOffice

Desde hace años India ha sido una base de Outsourcing para otros países y la mayoría de los trabajos habían sido poco sofisticados, como responder llamadas telefónicas o procesar formas. Sin embargo, ahora se está aprovechando la notable capacidad de las universidades locales de graduar gran cantidad de ingenieros capaces y la habilidad de las empresas de computación de usarlos para resolver problemas modernos. Estos perfiles son utilizados en “back o middle office”, tareas que pueden ser desestimadas como pero que resultan ser el corazón de las finanzas modernas. Para aclarar los distintos roles en la banca:

· Front-Office – Los que tienen interacción directa con el cliente, bien sea con un individuo o con una corporación.

· Middle-Office – Los que directamente apoyan el Front-Office, puede incluir administración de riesgo, compliance y tecnología. En una transacción compleja, el Middle-Office es quién ayuda a estructurarla.

· Back-Office – Son roles internos que trabajan en los acuerdos asegurando que procesen los pagos, en Recursos Humanos asegurando que los banqueros cobren sueldos, sean contratados o despedidos, o en Tecnología garantizando que los sistemas centrales funcionan correctamente.

Sistemas y cerebros

Los bancos han pasado a ser redes globales que conectan Apps en teléfonos inteligentes, estaciones de trabajo usadas por ventas y programas sofisticados utilizados para administrar compliance y para distribuir recursos de capital. Los sistemas que anteriormente solo actualizaban balances ahora determinan el mercadeo de productos financieros: a quienes enviar las ofertas, cuándo aumentar los límites de crédito y cuándo ajustar los cargos. Para bancos en el mundo entero, esas tareas son realizadas en la India. Incluso tareas que requieren un toque personal, como un asesor de confianza ofreciéndole un negocio al Director de un firma cliente, dependen de una ficha informativa compilada la noche anterior por un equipo investigativo en la India. Lo único que no se puede hacer en la India son reuniones con clientes.

Finanzas vs Manufactura

Ese talento creciente que ha demostrado India en Finanzas contrasta con su debilidad en Manufactura y esto a pesar de los planes gubernamentales como el “Hecho en India” en 2014. La diferencia principal es que las empresas financieras, a diferencia de las manufactureras, son capaces de evitar la mayoría de los impedimentos de India: el laberinto de permisología y tarifas que controlan la producción, leyes que supuestamente protegen a los trabajadores de menores sueldos pero que en lugar de ello desalientan su contratación y unas miserables redes de transporte y de comunicaciones. Las torres que hospedan las empresas internacionales de finanzas tienen líneas telefónicas dedicadas y banda ancha de Internet, generadores eléctricos de respaldo y estándares mundiales de seguridad en caso de incendios.

Los gigantes crecen

El nuevo campus de Goldman Sachs en Bangalore costó US$250 millones. Internamente, el visitante siente que ha sido transportado a la sede en Nueva York. Tienen las mismas facilidades como centros de ejercicios, cuidado de niños subsidiados y un consultorio médico. El número de empleados en Bangalore ha crecido de 291 en 2004 a 5.000 este año. Ahora India también provee expatriados, con más de 500 ciudadanos transferidos a oficinas en otros países. UBS ha abierto 3 nuevos centros en la India. El más reciente, en Pune, es una edificación compartida con Credit Suisse y Alliance and Northern Trust, a pocos pasos de otros ocupados por Barclay’s y Citi. Entre Mumbai y Pune, UBS tiene 4.000 empleados y su reclutamiento también se enfoca en emigrados que deseen regresar a la India.

Se incluye información de “Core elements of the global banking industry are moving to India” https://econ.st/2GXCCzH y “What’s the front office, the middle office and the back office in an investment bank? And does it matter?” http://bit.ly/2KGWpo2. También aparece en mi blog http://bit.ly/2m3MRe4.