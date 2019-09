Por este TERRIBLE error, la Fiba suspendió a este arbitró venezolano del Mundial de Baloncesto (Fotos y Video)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El español Antonio Conde (árbitro principal), el argentino Leandro Lezcano y el venezolano Daniel Alberto García no dirigirán más partidos en lo que queda de Mundial de baloncesto de China tras el error que cometieron al final del partido Lituania-Francia en Nankín.

La FIBA, tras analizar por vídeo el encuentro, disputado el sábado, consideró que el trío arbitral se equivocó al no conceder un punto a Lituania.

El organismo ha comprobado que, a falta de 30.8 segundos para el final, un tiro libre de Jonas Valanciunas fue sacado por el francés Rudy Gobert tocando claramente el aro.

En un comunicado hecho público este domingo, la FIBA entendió que la correcta decisión de los árbitros debería haber sido decretar interferencia y dar el punto a Lituania, con lo que el seleccionado hubiera empatado a 76.

“Los árbitros de este partido no dirigirán más partidos del Mundial 2019”, finalizó el escrito al respecto de la polémica acción del choque que acabó con victoria francesa por 78-75 (posteriormente hubo una canasta de Nando de Colo) y un gran enfado de los lituanos, que con dicha derrota quedaron eliminados, en tanto que los galos y Australia certificaron su clasificación para los cuartos de final.

El marcador del partido no se modificará pese a una reclamación del equipo báltico.

El entrenador lituano, Dainius Adomaitis, protestó por esta jugada en la conferencia de prensa posterior al partido: “Estos muchachos pasan todo el verano, dos meses sin familias. Reciben cero dólares. Cero. Exijo mayor respeto por ellos. Pero alguien no respeta este juego. Esto es una jodida broma”.

“¿Para qué tienen esta tecnología? Tienen que ser honestos: para el partido y ve a verlo en el monitor. ¡No saben hacer su trabajo!”, agregó.

Sin embargo, su homólogo francés, Vincent Collet, estimó que “en el conjunto del partido los lituanos no tienen realmente motivos para quejarse”.

Infobae

#Lithuania furious about this missed goaltending call on Gobert as they lose to #France 78-75

(this is NOT legal in #FIBA)#FIBAWorldCup2019 pic.twitter.com/aVxxFRDUIW

— Fastbreak Breakfast (@fastbreakbreak) September 7, 2019