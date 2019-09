La criticaban por ser “demasiado fea” para las selfies y por esta razón ahora inspira a miles

A sus 38 años, Melissa Blake lleva casi cuatro décadas soportando insultos, desprecios y marginación por su físico. Así que cuando un troll la comparó la semana pasada con un “pez globo”, y otro usuario le dijo que era “demasiado fea para tomarse selfies”, solo le parecieron dos crueldades más para añadir a la interminable lista de humillaciones despiadadas sufridas.

Por Infobae

Con una sonrisa y un torrente de seguridad, decidió contestar a los ataques. Pero nunca imaginó todo lo que vendría tras su implacable respuesta.

En su cuenta de Twitter, la periodista y bloguera de 38 años, de Illinois, compartió tres fotografías en las que aparece en primer plano. Junto a las imágenes, escribió un mensaje dirigido a los abusones que intentaron intimidarla.

During the last round of trollgate, people said that I should be banned from posting photos of myself because I’m too ugly. So I’d just like to commemorate the occasion with these 3 selfies… ???? pic.twitter.com/9ZuSYFOtwv

— Melissa Blake (@melissablake) September 7, 2019