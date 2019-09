Marco Rubio conoce cuáles son los mayores temores de Maduro y sus trastornos paranoicos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El senador republicano de Florida, Marco Rubio, mencionó este lunes por qué Nicolás Maduro se rodea más de agentes cubanos que de su personal de “confianza”.

lapatilla.com

Rubio mencionó en su cuenta de Twitter que Maduro tiene miedo y paranoia de lo que pueda pasarle con la amenaza de que sea acusado de violación de DDHH tras el nuevo informe presentado por Michelle Bachelet.

“¿Por qué Nicolás Maduro vive en un estado de constante miedo y paranoia? ¿Por qué usa agentes cubanos como guardaespaldas? Debido a que su círculo de ayudantes de confianza se está reduciendo, la ayuda interna y extranjera está disminuyendo y la amenaza de ser acusado de violaciones de derechos humanos está creciendo”, escribió.

Why does @NicolasMaduro live in a state of constant fear & paranoia? Why does he use Cuban agents as bodyguards?

Because his circle of trusted aides is shrinking,insider & foreign support declining & the threat of being indicted for human rights violations is growing. #Venezuela

— Marco Rubio (@marcorubio) September 9, 2019