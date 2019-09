¡Mente abierta! Norkys Batista pasó una noche con su ex esposo y su novio actual

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La actriz y modelo venezolana Norkys Yelitza Batista Villarroel de 42 años de edad, sigue dando de qué hablar y es que continúa publicando fotografías en donde aparece posando al lado de su novio y el de su ex pareja el Odontólogo Leonardo Luttinger quien es el padre de su hijo Sebastián Luttinger.

Con información de El Farandi

Sin embargo aunque la actriz en más de una ocasión ha confesado que le parece totalmente normal el salir con su ex en conjunto con su novio, ya que para ella es un gesto de absoluta madurez hay quienes señalan que entre la ex pareja puede existir algo más que una amistad y que por ello se han vuelto tan inseparables.

A través de su cuenta en IG, Norkys publicó una fotografía tomada por ella misma, en forma de selfie en donde aparece en compañía de su hijo, su nuevo novio cuyo nombre no ha sido revelado aún, su ex pareja sentimental y padre de su hijo Leonardo Luttinger, en la descripción de la fotografía escribió el siguiente texto:

“Cuando entendamos que el RESPETO es esencial en nuestra vida y nuestro entorno, tendremos una mejor Sociedad. Cuando entendamos que de nada sirve tener un hijo y exigirles algo que no le damos como padres, entonces ese día seremos el mejor ejemplo a seguir de nuestros hijos”.

“Cuando las mujeres y los hombres entiendan que si no funcionó como parejas, que se acabo el Amor, que hubo irrespeto y fueron desleal, no significa que tus hijos tengan que pagar por esas decepciones, NO tiene que ser traumático para nuestros hijos, ELLOS NO TIENEN LA CULPA DE NUESTRAS MALAS ACCIONES Y DECISIONES, simplemente NO TE FUNCIONÓ A TIIIII COMO PAREJA, cuando entiendan que nuestros hijos SERAN EL RESTO DE LA VIDA parte de LOS DOS, no de uno ese día tendremos hijos más felices cuando tengan la capacidad de aceptar que todo llego a su final, pero NO el final de nuestros hijos, ese día seremos mejores Personas por no hacerle daño a nuestros hijos.

“El día que tengamos la CAPACIDAD de ponernos en los zapatos del otro en vez de SEÑALARLOS Y CRITICARLOS ese día DEJAREMOS DE HACER TANTO DAÑO. EL MEJOR EJEMPLO QUE LE PODEMOS DAR A NUESTROS HIJOS ES EL DEL AMOR Y EL RESPETO, QUE ENTIENDAN QUE LA VIDA ESTÁ LLENA DE CAMBIO, Y QUE UN DIA ESTAMOS OTRO DIA NO SABEMOS, QUE NO PODEMOS EXIGIR LO QUE NO DAMOS, Y QUE PARA QUE NUESTROS HIJOS SEAN FELICES, TIENEN QUE VERNOS FELICES A NOSOTROS”.

“A pesar de nuestras peleas, gritos, diferencias ( que son muchas) te quiero y respeto @dr.leonardoluttinger agradecida a Dios y Orgullosa estoy de mí misma ver lo noble y buena persona que es nuestro hijo, eso al final es lo único que importa, Gracias por coincidir conmigo en que lo MAS IMPORTANTE PARA NUESTRO HIJO, es que sea un niño FELÍZ?? POR AQUI LES DEJO ESTE POST, y un poquito de lo mucho que quisiera gritarle a [email protected] por sus malas acciones que no DICEN NADA BUENO COMO PERSONAS. SEAMOS EJEMPLO, POR FAVOR LES AGRADEZCO RESPETO EN SUS COMENTARIOS GRACIAS”.

Cabe destacar que desde que Norky Batista reside al lado de su novio en Miami, la convivencia con su ex se ha hecho mucho más constante e íntima, pues en su cumpleaños número 42 celebrado el pasado 30 de Agosto, la modelo también utilizó su cuenta de IG para publicar una fotografía en donde se le puede observar a su actual novio, su ex y su hijo junto a ella sentados en una de las mesas del restaurant “Taikin Asian Cuisine”.

La fotografía alcanza más de 52 mil likes en menos de 24 horas.