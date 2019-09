William Anseume: Las comunidades merecen atención en todas sus necesidades

Posteado en: Actualidad, Nacionales

Dos ejemplos de desatención añeja en las comunidades del Municipio Guaicaipuro colocó hoy el coordinador de Vente Venezuela en esta entidad.

En tal sentido, el profesor William Anseume manifestó nuevamente su preocupación por el desdén de las autoridades municipales y del estado Miranda en atender las necesidades del Municipio Guaicaipuro, de sus habitantes: “No es posible que los recursos del estado se sigan gastando de la manera más superflua, mientras la gente amerita atención. No se trata sólo del tema del hambre y la desnutrición, o la desatención de la salud, que tantas veces hemos indicado y que ya señala rudamente Michelle Bachelet en su complemento del informe acerca de los derechos Humanos en el país. Se trata de que los ciudadanos no ven cómo resolver problemas elementales de movilidad, de tránsito, de derrumbes, de comunicación entre sectores de sus barrios, esto se incrementa con las lluvias, por supuesto. La gente padece a diario una angustia continua, hasta por las incapacidades manifiestas desde el poder por resolver los entorpecimientos diarios de su vida cotidiana. Pareciera que no hay siquiera un interés por atender a los individuos del municipio; las familias se ven impedidas hasta de caminar o dirigir sus vehículos por las vías. Todo esto es agobiante para todos y ya basta”.

Prosiguió Anseume: “No se trata de pintar una pared con una consigna política que pueda lucir bonita y que busque intentar convencer de las bondades de la supuesta revolución de mata sanos, no se trata de arrojar una bolsita con algunos artículos para la alimentación ni de hacer jornadas pintorescas con musiquita y gran parafernalia; a las personas hay que atenderlas en sus necesidades, de eso se trata el servicio público, pero al parecer en veinte años no lo han entendido quienes deberían encargarse de eso y no lo hacen. En este momento presento dos aspectos deleznables de esa desatención pública: uno en Altagracia de la Montaña, esa parroquia descuidada por completo, como ya hemos mencionado y la otra en Paracotos. En Altagracia un puente que debería comunicar por vía terrestre a los ciudadanos adecuadamente, ya está por caerse, por hundirse, ante la mirada atónita de los ciudadanos, ante la ineficiencia manifiesta de las autoridades municipales y regionales. ¿Van a espera que el puente se caiga? Mientras que en Paracotos, una cantidad de familias, ven impedido su paso a su casa por un derrumbe que los ha afectado severamente, ponen en riesgo sus vidas al transitar por una calle que literalmente se vino abajo. Pero: ¿a quién acuden? Si todo es música y bailantas y pinturitas? No hay quien le dé respuestas a estas necesidades, mientras la gente atónita resiste el hundimiento de sus vidas en la miseria material y física. Esto debe terminarse ya”.

“¿Que no hay solución?” se preguntó William Anseume: “Por supuesto que la hay. Aquí todo esto debe cambiar para bien y cuanto antes, como queremos todos. Debe haber funcionarios dispuestos a entregarse a resolver los problemas tan complejos y profundos que esta gente en el poder y desde el poder no ha querido atender. Ni siquiera acuden a oír a las personas en sus necesidades, ya ni siquiera hacen ofrecimientos que saben no van a cumplir. Y eso que, por lo menos en el municipio Guaicaipuro y seguro estoy quien en todo el país la ciudadanía está dispuesta a trabajar, a producir, a volver a tener empresas y empresarios desligados del gobierno y de la política que vuelva a hacer productiva a Venezuela, que vuelvan a generar empleo y felicidad a la ciudadanía. Nuestras parroquias con trabajo, con producción agrícola, con turismo, con comercio, serán capaces de resurgir pronto, de generar las capacidades para restituir no sólo lo perdido sino para hacerlas mejores, más vivibles, más dignas. Nosotros, desde Vente Paracotos, seguiremos con Vente Venezuela, en esta gira que denominamos Guaicaipuro por la libertad, hablando con la gente, identificando los problemas, diagnosticando el pueblo enfermo social en su totalidad para presentar soluciones y modos de solventar las problemáticas. Esta gente debe salir del poder y darle paso al futuro, el de los jóvenes y el de los no tan jóvenes, quienes merecemos sin dudas una Venezuela mejor”.

