A sus 53 años, Viviana Gibelli mostró su cuerpazo en traje de baño

Aquí no hay perfección hay aceptación. Nunca fui 90-60-90, ni cuando era Miss. Soy una mujer de “Áreas Generosas” y que aumentaron su generosidad después de tener 2 hijos. . Como tú procuro llevar una dieta o alimentación saludable, hacer ejercicio, cerrar el pico porque soy chocolatera y un sin fin de cosas más. Pero nada de esto sirve si primero no te aceptas como eres. . También me pasa, a veces no me gusta lo que veo, es normal. Tengo 53 y el metabolismo se relenta pero que Caraj… La vida es UNA SOLA y se te puede ir ocupándote de puras pendej… . . Entonces, ¿ Qué hacemos? Párate frente al espejo y ve si puedes mejorar lo que estás viendo sin stress, no dejes que lo exterior te quite la alegría, de verdad. . Lo que importa aunque suene trillado es como te sientas interiormente. Cultiva el alma. Seguramente eres simpática, inteligente, tienes talento para hacer una o muchas cosas, eres conversadora o tímida. Todos tenemos cosas extraordinarias. . YO LAS TENGO y créanme son mucho mejor que mi cuerpo o mi rostro. Ahhhh y además estoy SANA. . Que nada de lo que veas que sea superficial opaque tú LUZ. Te lo digo porque a todos nos pasa. Pero hay que RETOMARSE, AMARSE Y SEGUIR… . . La vida es un TRIS… Haz algo bello con ella. Y ahora los dejo, me voy a bañar en la piscina con mis costillas y mi cuerpo generoso. . . #vivirviviana #vivir #amarseretomarseyseguir #lavidaesuntris