Catherine Fulop recuerda el dramático momento en que un hombre intentó violarla (Video)

Catherine Fulop (54) estaba siendo entrevistada por Pamela David en Pamela a la tarde (América, lunes a viernes a las 15,30 horas) cuando surgió la noticia de que el Colectivo de Actrices Argentinas anunció la convocatoria a una conferencia de prensa que se desarrollará este jueves a las 18.30 horas en el auditorio Bauen, publico Clarín.

En ese sentido, la conductora aprovechó la temática para indagar sobre la postura de la modelo con los continuos casos de acoso que siguen saliendo a la luz: “Yo las apoyé (al Colectivo de Actrices) en un momento activamente. Pero luego sucedió lo de Venezuela y no podía con todo. Me estaba volviendo loca. Eso sí, siempre estuve acompañando a todas estas mujeres que buscan el empoderamiento. El respeto hacia la mujer. Hemos venido de culturas machistas donde nos han sometido…”, expresó Catherine.

Rápida de reflejos, Pamela viró la entrevista hacia ese lado y le preguntó a Cathy si alguna vez había sufrido en carne propia el abuso. Y la historia que contó la mujer de Ova Sabatini sorprendió a todos los presentes en el piso.

“Empezando mi carrera, me pasó con alguien conocido: me quiso violar. Pasó hace muchos años. Ni sé como salí de de esa situación. Tenía tan sólo 19 años cuando me pasó esto”, comenzó Fulop.

Y luego amplió la historia: “Me agarró de tonta: una persona conocida del club donde yo iba, me dijo que me iba a acompañar al casting. Me montó en su auto y ahí pifié. Fuimos a un canal de televisión y enfrente había un hotel alojamiento. Y él entra ahí con el auto directamente. Me dijo que ahí me iba a cambiar o maquillar para el casting. Obvio no le creía… Ya me había dado cuenta de lo que quería”, relató.

“Yo forcejeé con él. Sacó un arma, me la pone en la cabeza y me dice: ‘¿Qué son cinco minutos para tí…?’. Y ahí le dije: ‘Es mi vida, mátame ya’. En ese momento solo pensaba en mi familia: pobre mi papá, mi mamá, que me iba a encontrar en una zanja. Pensé que me iba a matar. Aparte yo me cuidaba mucho y mi mamá me decía y reiteraba cada vez que podía ‘que no vaya ahí’ o ‘no hagas esto o no hagas lo otro’. Entonces, estando ahí yo me sentía culpable por esa situación…”, recordó la venezolana.

La actriz luego reveló cómo hizo para poder sortear ese peligroso momento: “No sé como zafé. Le empecé a hablar y a decirle que lo conocía. ‘Eres agradable, me encantas’, me acuerdo que le decía. Me amenazaba constantemente. Y a mí me salía decirle: ‘Me vas a tener que matar’. Estas cosas nunca se las conté a mi mamá, pero sí a mi pareja de aquel entonces. Me cuentan que después lo agarraron a golpes por la calle. Luego no sé que pasó con él, por suerte desapareció…

Si bien Catherine se mostró siempre como una mujer empoderada y dominante, la madre de Oriana y Tiziana Sabatini, contó que en el principio de su carrera como modelo sufrió algunas secuelas de aquel episodio hasta que por fin lo superó. “Cuando fui Miss Venezuela, en 1986, me cuidé mucho en la manera de mostrarme porque esa experiencia había tenido un peso específico en mi vida. Tenía 19 años cuando sufrí el abuso…”, comentó.