Rick Scott agradeció la posición del Gobierno de Colombia ante las acusaciones del régimen de Maduro

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El senador por el estado de Florida, Rick Scott, agradeció este martes la posición del Gobierno de Colombia ante las acusaciones del régimen de Maduro.

lapatilla.com

Scott le mandó un mensaje desde su cuenta de Twitter al presidente Iván Duque por mantenerse firme contra los narcoguerrilleros y el genocidio de Nicolás Maduro. “Gracias presidente Iván Duque por mantenerse firme contra los narcoterroristas y el genocidio de Maduro”, escribió

El senador también mencionó que EEUU mantiene su apoyo para lograr la paz y la prosperidad en Colombia. “EEUU te apoya en tu lucha para lograr la paz y la prosperidad en Colombia y América Latina”, agregó.

Thank you President @IvanDuque for standing firm against narco-terrorists & Maduro’s genocide.

The U.S. stands with you in your fight to achieve peace and prosperity in Colombia and Latin America. https://t.co/IR3W3TX0AY

— Rick Scott (@SenRickScott) September 10, 2019