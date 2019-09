Trump anuncia el despido de su asesor de seguridad nacional John Bolton

Posteado en: Destacados, Internacionales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el martes, a través de un tuit, el despido de su asesor de seguridad nacional John Bolton, señalando fuertes desavenencias con este veterano político famoso por sus posiciones agresivas de política exterior.

“Anoche informé a John Bolton que sus servicios ya no son necesarios en la Casa Blanca. Estaba fuertemente en desacuerdo con muchas de sus sugerencias, al igual que otros en el gobierno, y por lo tanto le pedí a John su renuncia, que me fue dada esta mañana”, escribió Trump en Twitter.

El mandatario dijo que nombrará la próxima semana el reemplazo de Bolton al frente del Consejo de Seguridad Nacional (NSC en inglés) de la Casa Blanca.

La noticia, conocida días después de que Trump revelara la cancelación de conversaciones secretas con los talibanes de Afganistán, sorprendió a Washington.

Conocido por sus notorios bigotes, Bolton es una figura controvertida por su estrecho vínculo con la invasión de Irak, y ha sido considerado como uno de los principales impulsores del duro enfoque de Trump hacia Irán, Venezuela, Cuba, Nicaragua y Corea del Norte, entre otros puntos problemáticos.

I informed John Bolton last night that his services are no longer needed at the White House. I disagreed strongly with many of his suggestions, as did others in the Administration, and therefore…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 10, 2019

….I asked John for his resignation, which was given to me this morning. I thank John very much for his service. I will be naming a new National Security Advisor next week. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 10, 2019

Como suele ocurrir en la presidencia de Trump, la abrupta partida del asesor de seguridad nacional parecía marcada por el caos.

El anuncio de Trump en Twitter se produjo poco después de que la oficina de prensa de la Casa Blanca dijera que Bolton pronto ofrecería una conferencia de prensa sobre temas de terrorismo junto con el secretario de Estado, Mike Pompeo.

El propio Bolton dio su versión de los hechos, que parece contradecir la del mandatario.

“Ofrecí renunciar anoche y el presidente Trump dijo: ‘Hablemos de eso mañana'”, tuiteó Bolton.

I offered to resign last night and President Trump said, “Let’s talk about it tomorrow.” — John Bolton (@AmbJohnBolton) September 10, 2019

