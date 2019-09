Mike Pompeo sobre el 11-S: Debemos seguir en la lucha contra el terrorismo

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, se pronunció sobre los hechos ocurridos el 11 de septiembre de 2001, fecha en la que 2.977 personas fueron asesinadas en la ciudad de Nueva York, Washington y a las afueras de Shanksville, Pensilvania, por un ataque terrorista.

lapatilla.com

“El 11 de septiembre todavía me persigue. Casi 20 años después, sigo reflexionando sobre ese día y estoy resuelto a que debemos acertar en la lucha contra el terrorismo. @realDonaldTrump reconoce esto también. Tenemos que asegurarnos de que aplicamos los recursos de los Estados Unidos de manera adecuada para abordar la amenaza del terror. #NeverForget”, escribió el funcionario norteamericano en su cuenta oficial en Twitter.

9/11 still haunts me. Almost 20 years later, I still reflect on that day & I’m resolved that we’ve got to get counterterrorism right. @realDonaldTrump recognizes this too. We have got to make sure we apply U.S. resources appropriately to address the threat of terror. #NeverForget pic.twitter.com/gL95bJ7Gwt

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 11, 2019