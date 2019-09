Pompeo afirmó que EEUU apoya la reincorporación de Venezuela en el Tiar (Comunicado)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El gobierno estadounidense se pronunció este miércoles a favor del Gobierno Interino de Venezuela para su reincorporación al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, conocido como Tratado de Río o por sus siglas Tiar, para hacer frente a la grave crisis del país petrolero provocada por el régimen de Nicolás Maduro.

Por lapatilla.com con información de state.gov

Traducción al castellano por lapatilla.com

“Estados Unidos se une a 11 naciones asociadas para invocar el Tratado de Río para enfrentar la crisis política, económica y humanitaria desatada por Maduro en Venezuela y la región. Juntos consideraremos opciones económicas y políticas multilaterales para poner fin a los estragos”, dijo el Secretario de Estado de EEUU Mike Pompeo a través de la red social Twitter y seguidamente anexó un pronunciamiento emitido por su despacho.

A continuación, el comunicado del Departamento de Estado de EEUU:

Estados Unidos se une al Gobierno Provisional de Venezuela y otros diez países para invocar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). Esta solicitud dirigida por Venezuela es prueba del apoyo de la región al pueblo venezolano y el reconocimiento de la influencia cada vez más desestabilizadora que el antiguo régimen de Nicolás Maduro está teniendo en la región.

Más de cuatro millones de venezolanos han huido de su tierra natal, buscando refugio en países de América Latina y el Caribe, aunque su presencia a largo plazo grava cada vez más los servicios sociales de sus países de acogida. Los recientes movimientos belicosos del ejército venezolano para desplegarse a lo largo de la frontera con Colombia, así como la presencia de grupos armados ilegales y organizaciones terroristas en territorio venezolano demuestran que Nicolás Maduro no solo representa una amenaza para el pueblo venezolano, sino que sus acciones amenazan la paz y la seguridad de los vecinos de Venezuela. Las políticas económicas catastróficas y la represión política continúan impulsando esta crisis de refugiados sin precedentes, lo que limita la capacidad de respuesta de los gobiernos.

Esperamos más discusiones de alto nivel con otros partidarios del TIAR, a medida que nos unimos para abordar colectivamente la crisis urgente que se desata en Venezuela y se extiende a través de su frontera a través de la consideración de opciones económicas y políticas multilaterales. La acción de hoy demuestra la determinación del hemisferio de estar al lado del pueblo venezolano que lucha por un futuro mejor y más libre, y es una prueba del reconocimiento colectivo de la región de que Nicolás Maduro no solo es la causa del sufrimiento del pueblo venezolano, sino que está amenazando la paz y estabilidad de la región.

