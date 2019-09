“Te amo mamá”: Pasajeros enviaron mensajes de despedida al ver el motor del avión en llamas (Fotos)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Los pasajeros aterrorizados escribieron “mensajes de despedida” para sus amigos y familiares después de que su motor de avión se incendió cuando golpeó una bandada de gansos.

Por Kara Godfrey / The Sun

Traducción libre al castellano por lapatilla.com

El vuelo W0312 de Swoop se dirigía a Edmonton en Canadá cuando las aves fueron succionadas por el motor poco después del despegue.

Según las noticias de CTV , los pasajeros escucharon un “ruido sordo” cuando golpearon el avión. El motor del avión se incendió, con un video que captura las llamas disparando desde el costado del avión.

En el video, se puede escuchar a los pasajeros asustados gritando “fuego” a la tripulación para advertirles. Luego, los pilotos anunciaron que tenían que regresar al aeropuerto de Abbotsford debido a que funcionaban con “dos motores”.

Cuando el avión hizo un aterrizaje de emergencia, los viajeros a bordo escribieron mensajes a sus seres queridos en caso de que algo saliera mal.

El pasajero Fadhl Abu-Ghanem dijo a CTV News: “Comencé a enviar mensajes de texto a mi madre diciéndole ‘Algo está mal en el avión. Te amo'”. Donna-Lee Rayner, quien también estaba en el vuelo, publicó en Facebook que había humo en la cabina y olor a quemado.

Ella escribió: “Comience mis mensajes de despedida en caso de que mi teléfono se recupere después de un bloqueo”. El avión aterrizó de manera segura sin reportarse heridos.

“I started seeing flames coming out of the right engine.” Passengers describe the terrifying moments before the plane they were on made an emergency landing in #Abbotsford. https://t.co/VCYOvhiuAh pic.twitter.com/hxto3cY2Rg

— Allison Hurst (@AllisonM_Hurst) September 11, 2019