Marco Rubio revela la conversación que tuvo con Trump sobre Venezuela

El senador estadounidense por el estado de Florida, Marco Rubio, habló con el presidente norteamericano, Donald Trump sobre Venezuela, revelando que, a pesar de que “la dirección de la política cambia, no será debilitada” contra el régimen de Nicolás Maduro .

lapatilla.com

“Acabo de hablar con Donald Trump sobre Venezuela (…) Es cierto que no estuvo de acuerdo con algunas de las opiniones del asesor anterior (John Bolton), pero como él me recordó, en realidad es el OPUESTO DIRECTO de lo que muchos afirman o asumen (Sobre Venezuela). Sí, de hecho, la dirección de la política cambia, pero no será debilitada.”, reseña el tuit del funcionario estadounidense.

Just spoke to @realDonaldTrump on #Venezuela

It’s true he disagreed with some of the views of previous advisor

But as he reminded me it’s actually the DIRECT OPPOSITE of what many claim or assume

If in fact the direction of policy changes it won’t be to make it weaker

— Marco Rubio (@marcorubio) September 12, 2019