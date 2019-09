TIAR: ¿la justificación de unas elecciones? por Luis Manuel Aguana

Posteado en: Opinión

La aprobación del Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca (TIAR) por el Consejo Permanente de la OEA, para ser aplicado en Venezuela, aunque sea una acción preliminar antes de tomar cualquier decisión que implique la aplicación de fuerza, abre un nuevo frente de posibilidades para someter a nuevas presiones internacionales al régimen usurpador de Nicolás Maduro Moros.

En efecto, “El Tratado prevé una gama de opciones, que van desde la negociación, la ruptura de relaciones diplomáticas, ruptura de relaciones consulares, suspensión de comunicaciones económicas, de transporte terrestre, marítimo, aéreo, comunicaciones radioeléctricas, radiofónicas y la opción de acciones coercitivas de carácter militar” (ver nota de La Voz de América “OEA aprueba convocatoria para activar el TIAR en Venezuela”, en https://www.voanoticias.com/a/ oea-aprueba-convocatoria-para- activar-tiar/5079426.html).

Pero, ¿esta aprobación preliminar traerá una solución de fuerza mañana para desalojar la tiranía de Nicolás Maduro Moros? Definitivamente NO. Abre si un nuevo capitulo de pelea diplomática tan largo como el suplicio que padecemos los venezolanos. La oposición oficial le ha vendido a la gente que esta activación traería resultados instantáneos. Nada mas lejano de la realidad. Chile, que dio su voto a favor en el Consejo Permanente de la OEA, indicó que no aprobaría una solución de fuerza. De hecho solicitó junto con Perú y Costa Rica que se excluyera tal posibilidad a través de una enmienda, lo cual fue rechazado.

El Tratado de Rio, como también se le llama al TIAR, como todas las reliquias posteriores a la Segunda Guerra Mundial, fueron creadas como un seguro para un mundo sujeto a un conflicto nuclear entre las potencias. Estados Unidos dejo clara su influencia regional al impulsar su creación ya que en ningún país latinoamericano existía obligación alguna de acompañar un conflicto armado de esa naturaleza, de darse una agresión a las Américas por parte de cualquier otra potencia involucrada, que estaba por lo demás, lo mas alejado de nuestras realidades.

Sin embargo el TIAR tiene previsto el caso de un conflicto armado entre los mismos Estados Americanos (Artículo 7), cosa que posiblemente podamos vivir con Colombia por la imprudencia criminal de quien detenta el poder en Venezuela, que pretende llevarnos a un conflicto armado con los colombianos, como lo hizo Leopoldo Galtieri en Argentina en un intento de mantenerse en el poder a expensas de la sangre de sus compatriotas, iniciando una guerra con Inglaterra por motivos nacionalistas. Es en ese contexto donde el Tratado en su Artículo 8, establece esas medidas que reseña la Voz de América en su nota periodística (ver https://es.wikisource.org/ wiki/Tratado_Interamericano_ de_Asistencia_Rec%C3%Adproca).

Se podría considerar que la presencia en Venezuela de fuerzas militares cubanas, rusas, chinas, iraníes, etc., así como el refugio permanente de la guerrilla colombiana de las FARC y el ELN en nuestro territorio, ambas propiciadas por el régimen para mantenerse en el poder, podría llevarse al escenario de las discusiones del TIAR en la OEA, como un caso dentro del alcance de las discusiones del Tratado de Río, pero difícilmente, salvo que se inicie un conflicto con Colombia, sea material para lo que verdaderamente nos interesa ahora, que no es otra cosa que remover a Nicolás Maduro del poder a la brevedad, que es lo que desesperadamente necesitamos los venezolanos.

Es incomprensible el especial interés de la oposición oficial de llevar el TIAR mas allá de haber sido el distractivo de la Asamblea Nacional para congelar la discusión de la aprobación de la presencia militar extranjera para el acompañamiento de la ayuda humanitaria. Si no es así, ¿cuál es la razón de no haber aprobado el 187#11 antes de llevar la propuesta del TIAR a la OEA? Eso le hubiera dado mas fuerza a la propuesta en el marco del la Organización porque nos hubiera presentado como dispuestos a ir mas allá.

El TIAR era -y sigue siendo a mi juicio- un parapeto para decirle a los venezolanos “estamos haciendo algo para sacarlos a la fuerza, como ustedes están pidiendo”. Lo usaron para congelar en la Asamblea Nacional la discusión del 187#11 y luego el R2P, que si son efectivamente los instrumentos para forzar una decisión de acompañamiento militar extranjero de la Comunidad Internacional -con EEUU a la cabeza- por razones de carácter humanitario, y que hace que los países se movilicen inmediatamente. Esa ruta si está verdaderamente respaldada por informes de violación de Derechos Humanos de la ONU y la OEA, y de delitos comprobados de Lesa Humanidad. Sin embargo todo el esfuerzo diplomático del Gobierno Interino se ha centrado en el TIAR. ¿Porqué?

Creo que la razón está en que como no se llegará a nada inmediato “con lo que ustedes están pidiendo” entonces tendremos que irnos a unas elecciones con el régimen porque “esto no se aguanta más”. Ese es un truco viejísimo de la política venezolana donde te distraígo en una solución que se demuestra finalmente como imposible, para acto seguido convencerte de lo que tu realmente no querías hacer que era ir a un proceso electoral trampeado con el régimen. ¿Les parece descabellado esto? No conocen entonces ni la mitad del cuento de quienes están allí no precisamente por pendejos.

En Venezuela no existirá una solución de intervención humanitaria, que es realmente la solución inmediata del problema, si no se trabaja por ella en los escenarios internacionales correspondientes, negociando las condiciones que disparen ese evento y sobre las que se podría llevar a cabo tal intervención, como por ejemplo, un pronunciamiento directo de la soberanía popular. ¿Porque Juan Guaido no ha ido a hablar personalmente con Donald Trump la intervención humanitaria con apoyo militar de los Estados Unidos y otros aliados? ¿Porque su gente en los EEUU no han intensificado los contactos con la ayuda de nuestro principal aliado en esta crisis, que ha sido desde el comienzo, Luis Almagro, Secretario General de la OEA? Entonces no veo lo que los norteamericanos llaman “commitment” (compromiso), esto es, no estas comprometido. Y si ellos no ven eso en quienes “nos representan” mucho menos tomarán una decisión de exponer a su gente a un conflicto armado en Venezuela. El resto es, como dice un buen amigo, agua, colonia y peo…porque a esos se los lleva el viento.

Caracas, 11 de Septiembre de 2019

