Trump critica a la Fed por no bajar las tasas tan rápidamente como el BCE

El presidente estadounidense, Donald Trump, lamentó en un tuit el jueves que la Reserva Federal no baje las tasas de interés tan rápido como el Banco Central Europeo (BCE).

Reaccionando a la disminución de la tasa de depósitos del BCE, Trump afirmó que los responsables europeos “están intentando y teniendo éxito, al despreciar el euro frente al muy fuerte dólar, dañando las exportaciones estadounidenses”. “Y la Fed se sienta y se sienta y se sienta. ¡Les pagan por pedir dinero prestado, mientras nosotros pagamos intereses!”, dijo.

El Banco Central Europeo (BCE) rebajó este jueves por primera vez desde marzo de 2016 su tasa de depósito y anunció que reanudara su programa de compra de deuda, instrumento de estímulo monetario muy esperado por los mercados para hacer frente al freno de la economía en la zona euro.

La tasa de depósitos –la que remunera el dinero que depositan los bancos en la institución– pasó así de -0,40% a -0,50%. En paralelo, el BCE mantuvo sin cambios su tasa de interés principal (0%) y la tasa de facilidad de préstamo (0,25%).

AFP

European Central Bank, acting quickly, Cuts Rates 10 Basis Points. They are trying, and succeeding, in depreciating the Euro against the VERY strong Dollar, hurting U.S. exports…. And the Fed sits, and sits, and sits. They get paid to borrow money, while we are paying interest!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 12, 2019