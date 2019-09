Elliot Abrams: Si hay ataques fronterizos por parte de Venezuela apoyaremos plenamente a Colombia

El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, aseguró que si Venezuela decide atacar en la frontera, Estados Unidos no dudaría para apoyar a Colombia.

lapatilla.com / Con información de FoxNews

“Estados Unidos no está más cerca de un conflicto militar con Venezuela, pero me preocupa mucho la frontera colombiano-venezolana (…) Esto es muy peligroso porque si hay ataques transfronterizos desde Venezuela hacia Colombia, podemos esperar que los colombianos reaccionen. Y obviamente, apoyaríamos plenamente a Colombia en esa situación”, dijo Abrams en una videoconferencia desde Bruselas, donde había estado discutiendo la crisis venezolana con miembros de la Unión Europea.

Agregó que “la información de inteligencia de Estados Unidos ha confirmado la presencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Venezuela”.

Reiteró que “la administración Trump ha dicho en varias ocasiones, que no es la política actual del gobierno de los Estados Unidos considerar una respuesta militar a la disputa”.

"This is very dangerous because if there are cross-border attacks from #Venezuela into Colombia, we can expect the Colombians to react. And obviously we would be fully supportive of Colombia in that situation." -US Special Envoy for Venezuela Elliot Abrams https://t.co/GKY2Kq8YGA

— U.S. Southern Command (@Southcom) September 13, 2019