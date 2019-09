Las criptomonedas por fin harán su debut en la Champions League

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La criptomonedas son una de las nuevas tendencias que la tecnología empezó a imponer con fuerza en el último tiempo. Y si bien en algunos lugares todavía no se utiliza masivamente, en distintas partes del mundo ya es cada vez habitual utilizar ese nuevo recurso para realizar pagos.

Por Clarín

En ese contexto, el fútbol dio el primer paso en la Champions League: las entradas del encuentro entre el Benfica y el RB Leipzig se podrán adquirir a través de UTRUST, una empresa encargada de operar con moneda virtual.

El proyecto de la mencionada plataforma está a cargo de Frederico Pires y Joao Gomes, que explicaron más detalles a la agencia EFE sobre cómo se desarrollará dicha iniciativa.

“Es como el Pay Pal de las criptomonedas”, afirmaron los creadores de la moneda UTK, la misma que utilizarán para las transacciones. ¿Qué pasa con los precios? Las generales para no socios oscilarán entre 1.666 UTK (30 euros) y 2.777 UTK (50 euros). “Ya ha habido alguno que las ha adquirido”, explicó Pires.

UTRUST is live with @SLBenfica ? We’re launching with one of the biggest football teams with 14 million fans worldwide.

It’s official—you can now pay with #crypto on the Benfica website: https://t.co/Lt7hGVOcnX pic.twitter.com/aYl8DCw6IW

— UTRUST (@UTRUST) June 5, 2019