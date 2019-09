Pompeo aplaudió el liderazgo de Brasil para abordar la crisis en Venezuela (Fotos)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, felicitó al gobierno de Brasil por el liderazgo que han tomado para abordar la crisis en Venezuela causada por el régimen chavista de Nicolás Maduro.

Por lapatilla.com

“Agradecido a Brasil por nuestra sólida asociación y aplaudimos su liderazgo decisivo para abordar la crisis en Venezuela“, mencionó en la red social Twitter referente a su visita diplomática al país.

Seguidamente, continuó con comentarios referente a las relaciones entre ambas naciones: “Encantado de lanzar el Diálogo de Asociación Estratégica EEUU-Brasil con el ministro de Relaciones Exteriores @ernestofaraujo hoy. ¡Esperamos llevar nuestra relación a nuevas alturas!”.

Grateful to #Brazil for our strong partnership & applaud their decisive leadership in addressing the crisis in #Venezuela. Pleased to launch the U.S.-Brazil Strategic Partnership Dialogue with FM @ernestofaraujo today. Look forward to taking our relationship to new heights! pic.twitter.com/NglgrkP3wd

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 13, 2019