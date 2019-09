Meghan Markle felicita al príncipe Harry con el mensaje más romántico y una nueva foto de Archie

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El 15 de septiembre es una fecha muy importante para la familia real británica ya que es el día en el que cumple años uno de sus miembros más queridos, el príncipe Harry. El duque de Sussex celebra sus 35 años, una edad que sin duda alguna recordará siempre ya que es la primera vez que sopla las velas convertido en padre. Cabe recordar que su hijo, Archie Harrison, llegaba al mundo el pasado mes de mayo para completar la felicidad del matrimonio que forma al lado de Meghan Markle, que le ha dedicado la felicitación más romántica.



Por lapatilla.com

Meghan Markle dedicó unas cariñosas palabras al príncipe Harry, quien cumple hoy 35 años.

A través de la cuenta oficial de los duques de Sussex en Instagram, Meghan compartió un mensaje a su esposo y una foto inédita de su hijo Archie, nacido el pasado mayo.

“Deseando un muy feliz cumpleaños a su alteza real el príncipe Harry, duque de Sussex”, se leía en el mensaje oficial.

Here’s a beautiful message from The Duchess to The Duke on his birthday, “Your service to the causes you care so deeply for inspires me everyday. You are the best husband and most amazing day to our son. We love you ?? Happiest birthday!” ? pic.twitter.com/fGFziF7dPG

— The Duke and Duchess of Sussex (@PHarry_Meghan) September 15, 2019