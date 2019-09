Noruega seguirá disponible para eventuales negociaciones entre actores políticos venezolanos

Noruega fijó este domingo su posición ante las negociaciones llevadas a cabo en esa nación con actores de la política venezolana para encontrar una solución pacífica a la crisis del país petrolero.

Por lapatilla.com

El director para la Paz y Reconciliación del Ministerio de Relaciones Exteriores noruego, Dag Halvor Nylander, mencionó este 15 de septiembre que el papel mediador de Oslo continúa disponible para las partes venezolanas pese a sus posiciones en particular.

“Noruega está facilitando el proceso de negociación en Venezuela a pedido de los principales actores políticos en el país, y reitera su disposición a continuar en este papel siempre que las partes lo consideren útil y avance en la búsqueda de una solución negociada”, aseguró a través de la red social Twitter.

