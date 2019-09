Cristiano Ronaldo llora al ver un video inédito de su difunto padre

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Este martes se transmitirá por el canal británico ITV una entrevista realizada esta semana a Cristiano Ronaldo, quien mostró un lado desconocido de su personalidad y habló sobre un personaje que suele ocultar: su padre.

Según el adelanto filtrado, el periodista Piers Morgan lo sorprendió al mostrarle un fragmento inédito de Jose Dinis Aveiro, en el que hablaba con orgullo sobre él. “Nunca vi el video. Nunca vi ese video. Increíble”, dijo el delantero entre lágrimas.

El portugués, dueño de cinco Balones de Oro, siempre ha evitado hablar sobre su padre y en esta ocasión no quiso explayarse sobre el tema, aunque sí dejó algunas declaraciones.

“Creí que la entrevista sería divertida, pero no esperaba llorar. Pero nunca vi estas imágenes. No sé de dónde… Tengo que tener estas imágenes para mostrárselas a mi familia. Pero realmente no conozco a mi padre al 100 por ciento. Era una persona alcohólica. Nunca hablé con él, como una conversación normal. Fue dificil”, sentenció angustiado.

Jose Dinis Aveiro murió cuando Cristiano Ronaldo tenía 20 años y jugaba en el Manchester United, por lo que no pudo estar presente cuando ganó las cinco Champions League, se convirtió en el máximo goleador del Real Madrid y levantó la Eurocopa 2016 con Portugal, entre otros título.

Ronaldo se lamentó porque su padre no pudo verlo triunfar: “Mi familia lo vio, mi madre, mis hermanos, incluso mi hijo, pero mi padre no, él no vio nada, y fue porque… murió joven”, explicó compungido.

Jose Dinis Aveiro murió el 7 de septiembre de 2005, mientras su hijo estaba concentrado con el seleccionado de Portugal para disputar un encuentro ante Rusia clasificatorio para el Mundial 2006. A pesar de la noticia, CR7 optó por jugar Luis Felipe Scolari, entrenador por entonces del seleccionado, lo incluyó en el equipo.

“Ese día quería jugar. Solo sabía que quería jugar. Quería jugar el partido en honor a mi padre. Quería marcar un gol por él. Me puse a prueba y puse a prueba a todas las personas que me quieren. Mi padre siempre me alentaba, me pedía que fuese ambicioso y se sentía orgulloso de lo que había conquistado en el fútbol. Sé que está presente ahora y que se siente muy orgulloso”, contó Ronaldo tiempo después.

La entrevista completa se emitirá el martes por la cadena ITV de Reino Unido y allí se podrá conocer un poco más sobre uno de los mejores futbolistas del planeta.

