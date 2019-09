Donald Trump catalogó como “Fake News” los rumores sobre presunta reunión con Irán (VIDEO)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, aseguró que las noticias y rumores que han surgido sobre una presunta reunión con Irán “sin condiciones“, son más que Fake News.

lapatilla.com

“Fake News dicen que estoy dispuesto a reunirme con Irán, “Sin condiciones”. Esa es una declaración incorrecta (¡como siempre!)“, manifestó en su cuenta oficial en la red social Twitter.

The Fake News is saying that I am willing to meet with Iran, “No Conditions.” That is an incorrect statement (as usual!).

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 15, 2019