Las 4F: crónica de una zancadilla anunciada, por Richard Casanova

Posteado en: Opinión

No importa lo que hagan, es imposible ocultar el significativo avance de la oposición democrática en su lucha contra la dictadura. Basta ver la precaria situación del gobierno ilegítimo de Maduro para confirmarlo: no tiene posibilidad alguna de revertir la pavorosa crisis económica y social que azota a Venezuela, está inhabilitado para generar confianza, las sanciones lo mantienen financieramente asfixiado, carecen de respaldo popular y muestra un rechazo de casi 90%, no tiene apoyo internacional, incluso sus aliados marcan distancia; hay serios conflictos internos en el PSUV y la FAN exhibe evidentes fracturas. Lastimosamente, justo cuando el régimen se encuentra arrinconado y con el agua al cuello, surge una seudo oposición dispuesta a meterle el hombro y prestarse para el show que necesita el gobierno. No tienen vergüenza alguna a la hora de meterle una zancadilla a la democracia.

Por Richard Casanova

La iniciativa nace de un minúsculo grupo que se auto denomina -en los predios políticos- como la “Alianza 4F”, en alusión a los autores intelectuales de la movida: Falcón (Henri), Fernández (Eduardo), Felipe (Mujica) y Fermín (Claudio). Aunque algunos dicen que hay un intento de congraciarse con el gobierno, vinculando a esta folclórica alianza con una fecha histórica para los golpistas que hoy ejercen el poder. Esta maniobra tiene tiempo gestándose pero este lunes (16/09/19), dieron un paso crucial al presentarse disfrazados de oposición ante la agónica dictadura para darle respiración boca a boca, mediante unos supuestos acuerdos. En efecto, el vocero habló de unos “acuerdos entre la oposición y el gobierno”, como si ellos representarán en algo a las fuerzas democráticas que enfrentan al régimen.

Esta falsa oposición anuncia que “hemos acordado que la fracción del PSUV regrese a la Asamblea Nacional”, lo cual es una decisión del gobierno y no entiende uno porque es anunciada por ellos. ¿Acaso se inicia esta alianza ejerciendo abiertamente el rol de aliado que hasta ahora han jugado con cierto disimulo? También anuncian que “hemos acordado restructurar el CNE” ¿Cómo lo harán? Si la Alianza 4F no tiene ni siquiera cinco diputados, afortunadamente ¿en nombre de quién hablan? ¿Cómo se explica que una iniciativa de este tipo no sea acordada con el Presidente de la Asamblea Nacional y las fuerzas que hacen viable esa propuesta en el parlamento? Algo huele mal, muy mal… Seguramente intentarán montar un CNE favorable al gobierno y cuando la verdadera, mayoritaria y legítima oposición democrática no se preste a esta maniobra, dirán “hicimos lo posible” y terminarán sentados en las piernas de Diosdado Cabello y en manos de la ilegal constituyente cubana.

La alianza 4F habla de “la libertad de los presos políticos” como si ya Maduro los puso al frente del SEBIN. O como si ésta no fuera una decisión que el gobierno debe tomar -aun en contra de su voluntad- debido a la enorme presión internacional generada a partir del demoledor informe de la Alta Comisionada para los DDHH de la ONU, Michelle Bachelet. El gobierno pone a esta falsa oposición a hacer anuncios que ellos deberían hacer, justamente para darle a esta alianza pro gobierno una beligerancia que no le corresponde. Es un intento desesperado por darle legitimidad a un grupo que nadie reconoce como oposición, ni dentro, ni fuera del país. Se trata de hacer realidad el sueño dorado del gobierno: tener una oposición hecha a su medida para dividir y debilitar a la verdadera oposición.

Ciertamente, están tan desbocados que esta Alianza 4F hace anuncios que son exclusiva competencia del gobierno, como por ejemplo: “hemos decidido avanzar en un plan de petróleo por comida”. ¿Hemos decidido? ¿Quiénes lo decidieron? Francamente, solo falta que les den un ministerio. Por cierto, esa propuesta de “petróleo por comida” no sólo es engañosa, una burla, demagogia pura y populismo barato, sino que es una estrategia para ayudar al gobierno a evadir las sanciones.

En todo caso, aunque las 4F no se refieren a Farsantes, Fariseos, Fracasados y Frustrados, siente uno que efectivamente estamos ante una gran farsa, hay mucho de aparentar lo que no se es y también se percibe una inmensa frustración luego del estrepitoso fracaso del 20M, cuando los mismos protagonistas intentaron darle legitimidad a aquella fraudulenta elección presidencial. Así que no es la primera vez que le meten el hombro a un Nicolás Maduro en aprietos. ¿Van a seguir? ¡No subestimen al pueblo venezolano!

(*) Dirigente progresista / Vicepresidente de la ANR del Colegio de Ingenieros de Vzla.