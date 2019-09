EEUU aplaude el más reciente respaldo de la Asamblea Nacional al presidente (E) Juan Guaidó

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EEUU aplaudió este martes 17 de septiembre el último respaldo al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, por parte de la Asamblea Nacional (AN), la cual también preside.

Por lapatilla.com

“Hoy el Parlamento venezolano reafirmó su apoyo incondicional a Guaidó como Presidente de la Asamblea Nacional y Presidente interino de la República Bolivariana de Venezuela. Aplaudimos este movimiento, que refleja la unidad y la fuerza de la oposición democrática“, aseguró el organismo estadounidense a través de la red social Twitter.

La AN, de mayoría opositora, ratificó a Juan Guaidó como presidente encargado del país hasta que “cese la usurpación” por parte del régimen de Nicolás Maduro, según un acuerdo aprobado este martes.

El acuerdo legislativo consagra el “respaldo político irrestricto al liderazgo de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y como presidente encargado (…) hasta que se produzca el cese de la usurpación”.

