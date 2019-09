El emotivo mensaje de Arcángel tras su preinfarto: “Mi corazón es más de ustedes que mío”

View this post on Instagram

Mi corazón es más de ustedes que mío! Por eso no me puedo ir ahora! Aunque será cuando Dios quiera y yo estaré aquí para cuando él decida ,mientras tanto sigo aquí DE PIE Y CON VIDA, SOPORTEN A ARCANGEL MIENTRAS YO VIVA! YO REPRESENTO A LOS QUE NO TIENE SALIDA POR ESO EL BAJO MUNDO A MI ME INSPIRA! Después de tantos ańos aún la letra de mi maestro me sigue ayudando @elrealtempo GRACIAS PORQUE AÚN ME SIGUES MOTIVANDO. #FLOWFACOTRYFORLIFE