El lanzador venezolano Felipe Vázquez es arrestado por cargos de pedofilia en EEUU

Felipe Vázquez, fue arrestado por cargos de pornografía y por solicitar relaciones a una niña de 15 años.

Por cbslocal

Traducción libre al castellano por lapatilla.com

Según el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida, Vázquez fue arrestado justo después de las 11:00 a.m. del martes en Pittsburgh por una orden de delito grave. Vázquez de 28 años, de Saint Cloud, Florida, enfrenta cargos por posesión de pornografía en la computadora: solicitud de una niña y por proporcionar material obsceno a menores.

Los investigadores de la Policía del Estado de Pensilvania y los funcionarios del FDLE presentaron una orden de allanamiento esta mañana en el departamento de Vázquez en el distrito de Strip en Railroad Street.

Los investigadores dicen que confiscaron varios dispositivos electrónicos, que se someterán a exámenes forenses como parte de la investigación en curso.

Los documentos de la corte informan que la madre del adolescente descubrió los mensajes enviados a la víctima. La declaración jurada de la orden de arresto dice que los investigadores pudieron identificar a Vázquez comparando fotos de sus tatuajes.

Vázquez está detenido en la cárcel del condado de Allegheny. Será procesado esta tarde por un magistrado del condado de Allegheny.

Earlier today Felipe Vazquez was taken into custody without incident by members of the PA State Police at his residence in Pittsburgh for a warrant out of the Florida Department of Law Enforcement. He’s being arraigned by an Allegheny County Magistrate this afternoon.

— Troop A Public Information Officers (@PSPTroopAPIO) September 17, 2019