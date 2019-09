El momento en que un rayo impactó a dos futbolistas durante un partido en Jamaica (VIDEO)

Un rayo alcanzó a dos jugadores durante un partido de fútbol juvenil que este lunes enfrentaba a los institutos Wolmer’s Boys’ School y Jamaica College en Kingston, la capital del país caribeño, según se aprecia en un video compartido en las redes sociales, así lo reseñó Actualidad RT.

La grabación recoge el momento exacto en que el rayo refulge sobre el campo y los chicos se echan las manos a la cara y caen al césped. Aunque, en un primer momento, el resto de jugadores continúa el partido como si nada, al final de la grabación se ve cómo detienen el encuentro y varios miembros del equipo entran para interesarse por el estado de salud de los afectados.

Según medios locales, el árbitro decidió suspender el partido a raíz del incidente, que afectó a otros tres jugadores. Dos de los jugadores resultaron heridos de gravedad y tuvieron que ser trasladados al hospital. Uno de ellos ya ha sido dado de alta.

UPDATE: Schoolboy football organiser @ISSASportsJA is reporting that the two Jamaica College boys struck by lightning have been admitted to hospital. The second complained of chest pains. ISSA says tests were done and an ECG showed irregularities. Player being held overnight. pic.twitter.com/EczBu4TMys

— Jamaica Gleaner (@JamaicaGleaner) September 17, 2019