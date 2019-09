¡KARMA! Paloma defecó sobre un político que se quejaba por la cantidad de excremento de aves (Video)

Según parece, a un ave no le cayó nada bien que un legislador local proponga resolver la situación sanitaria en una estación de tránsito de Chicago, Estados Unidos. El hecho pudo ser registrado en video y se viralizó tras ser publicado en Facebook y otras redes sociales, publica Trome.

Como podrás apreciar en las imágenes, el representante demócrata Jaime Andrade se convirtió en víctima de la situación que denunciaba mientras era entrevistado por una reportera de la cadena CBS.

Y es que un ave defecó sobre su cabeza sin que el político pudiera hacer nada para evitarlo. “Creo que me acaban de ensuciar”, dijo cuando se percató de lo ocurrido.

“Tendré que ir a lavarme. Eso es lo que les sucede a mis electores. [Las palomas] defecan encima de ellos todo el tiempo”, agregó posteriormente el protagonista del clip que se volvió tendencia en Facebook.

OH CRAP!

Not to be crass but #IL lawmaker talking to me about feces, feathers & filth fell victim to culprit during our #MorningInsiders interview. Ew! @cbschicago caught it all on camera. At 6AM, hear more about Rep's years-long quest to fix bird issue at @cta #irvingpark stop pic.twitter.com/CntCAEGH19

— LAUREN VICTORY (@LaurenVictory) September 16, 2019