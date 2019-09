Las pistas sobre la boda secreta de Jennifer Lawrence

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Jennifer Lawrence siempre ha sido una persona muy privada, y puede que incluso para su boda la actriz haya querido pasar desapercibida, pues la ganadora del Oscar y su prometido Cooke Maroney fueron vistos en una oficina de registro civil en la ciudad de Nueva York, publica Infobae.

El par apareció en ropa casual, Maroney usó una sudadera blanca, mientras que Lawrence tenía un blazer gris y ambos tenía gafas de sol. “Cuando vas por tu licencia de matrimonio y Jennifer Lawrence te pasa para que ella se pueda casar ante tus ojos. Sí niños, el ayuntamiento es genial. El lugar a donde ir”, decía un tuit que ya fue eliminado, según el diario The New York Post.

Según la publicación, la pareja llevaba en sus manos diferentes documentos. Según la ley de Nueva York, una pareja se tiene que casar en un periodo de 60 días tras haber conseguido su licencia de matrimonio. Lawrence y Maroney iban acompañados de amigos, un par de escoltas y el reconocido fotógrafo Mark Seliger.

El 16 de agosto Selinger publicó un retrato de Lawrence, en la que aseguró que estaba trabajando con ella. “Sé fuerte. No seas un seguidor. Siempre haz lo correcto. Si tienes una elección entre hacer las cosas bien o mal, siempre haz lo correcto. Trabajar con talento inspirado como Jennifer nunca es aburrido ni poco entretenido”, escribió en su cuenta de Instagram.

Aunque ningún representante, ni la pareja misma se ha pronunciado al respecto, la sección de entretenimiento de The New York Post, Page Six reportó que la pareja tiene programado celebrar sus nupcias en octubre.

Aunque no ha hablado mucho al respecto, Lawrence reveló en el podcast NAKED with Cat Sadler que le emocionaba la idea de casarse con Maroney, pues con él todo fluyó de manera muy natural en la que ambos se tomaron en serio su unión y bromeó con la idea de tenerlo amarrado legalmente.

“Con Cooke fue muy orgánico. Antes de conocer a Cooke yo no estaba lista para casarme, pero en cuanto lo conocí me quería casar con él. Nos queríamos casar y comprometernos por completo, es mi mejor amigo y lo quiero atar legalmente a mi, y afortunadamente el papeleo para algo así existe, que es lo mejor. Encuentras a tu persona favorita en el planeta y le dice que no se puede ir, así que quería tomar esa oferta”, bromeó Lawrence.

“Es el mejor ser humano que he conocido, de verdad lo es y cada vez mejora más. Empezó con lo básico ¿cómo me siento?, ¿es lindo, es amable? Digo, no sé, sólo sé que es el indicado. Sé que es estúpido, pero es la mejor persona que he conocido, así que me siento muy honrada de convertirme en una Maroney”, confesó.

Respondiendo a si se cambiaría el nombre, Lawrence respondió que legalmente sí tomaría ese camino, sin embargo en su profesión se aferrara a su apellido de nacimiento.

“No les voy a pedir a todos que hagan un cambio de 180 grados después de once años”, aseguró la estrella de “Los Juegos del Hambre”.

Cuando habló de los planes para celebrar su boda, no mencionó ninguna fecha en específico, pero sí habló de lo fácil que había sido toda la planeación.

“No estoy nerviosa acerca de la boda he estado en un buen lugar, no he sido neurótica al respecto, soy muy floja para estar de neurótica. Vi un vestido que me gustó y me dije que era el vestido perfecto. Vi el lugar y estuvo genial. Solo he tenido un momento de novia Godzilla, porque pensé que no quería tener una despedida de soltera y de último minuto decidí que sí la quería pero nadie podía”, agregó.