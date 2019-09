¡OH, DIOOOS! Catherine Fulop sube TODO lo que tiene que subir con sus candentes FOTOS

View this post on Instagram

No pretendo estar como a los treinta años. Y aunque seguramente la gente dice que "parezco de treinta ", se muy bien que no los tengo.. quiero administrar muy bien los años que me quedan hasta los sesenta, es un COMPROMISO conmigo misma para entrar en esa nueva etapa y disfrutarla en todo su esplendor, quiero que la vejez me encuentre fuerte y revitalizada, pero sobre todo llena de energía para enfrentar mi día a día, , me quedan pocos años para llegar a los sesenta y no lo puedo creer!!!. Ese es mi objetivo y ojalá pueda ayudarte a ti también con mi libro "ESPLÉNDIDAS" como guía y juntas podamos llegar a esa etapa con felicidad, salud y energía. Se les quiere ♥️🦋 Bella semana!!! Mi libro ya a la venta en todas las librerías Argentinas