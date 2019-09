Detienen a una mujer que iba a disparar a 400 personas por “diversión” en EEUU

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Una joven de 18 años ha sido arrestada este lunes en Oklahoma (EE.UU.) tras comentar a una compañera de trabajo que quería disparar a 400 personas por diversión y que le gustaría hacerlo en su antigua escuela, informan medios locales.

Por Actualidad RT

Según los reportes, Alexis Wilson estaba trabajando de camarera en un restaurante de la localidad de McAlester cuando mostró a su colega un video en su teléfono donde aparecía disparando un fusil AK-47 que acababa de adquirir y luego le comentó sus intenciones. La compañera contó lo ocurrido al gerente del establecimiento, quien alertó a la Policía.

AK-47 THREAT ARREST: Alexis Wilson, 18, is accused of threatening a mass shooting at her former Oklahoma high school, with a pizzeria co-worker tipping off police and an AK-47 and six magazines reportedly among the weapons recovered by authorities. https://t.co/cRNE1wTcIv pic.twitter.com/gTpTspLxco

— World News Tonight (@ABCWorldNews) September 17, 2019